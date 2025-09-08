健康網》日攝取小豆蒄粉 千萬網紅醫力薦降血壓聖品

小豆蒄對台灣人來說比較陌生，美國網紅艾倫．曼德爾博士建議日攝取1茶匙，可有效降血壓；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小豆蔻（cardamom）粉用來降血壓。擁有千萬粉絲的美國網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）建議，每天兩次，每次約半茶匙；衛福部基隆醫院營養師林鈺婷指出，它味道濃郁，被當成香料使用時，只要使用一點點，料理中並未被當成要角使用。

小豆蔻對台灣人來說很陌生，根據維基百科：它又名印度小豆蔻、細豆蔻、綠豆蔻、蘇泣迷羅、素泣謎羅香，香港坊間香料舖稱之為青砂仁，是一種薑科多年生的草本植物。喜歡生長在山坡邊陰涼潮濕的地方。小豆蔻是一種烹調香料、種子可以做中藥。

請繼續往下閱讀...

艾倫．曼德爾認為，它可以改善血管彈性，具有利尿效果、能排出多餘水分，可顯著降低收縮壓與舒張壓。他建議，小荳蒄粉可撒於燕麥、優格、茶、咖哩等上使用。

在國際科學研究上，曾在2009年《印度生物化學與生物雜誌》發表過小荳蔻具有降低血壓、增強纖維蛋白溶解和抗氧化作用，但這個研究樣本僅針對20名被診斷原發性高血壓患者，每次服用3公克小荳蒄粉，持續12週，發現有降低收縮壓、舒張壓和平均血壓的改變，但對於血脂和纖維蛋白並無數據變化。

此外，也有研究小荳蒄對於代謝症候群或第二型糖尿病，是否具抗發炎、改善血脂或血糖的效果，但也僅發現它在血壓上統計有顯著差異，其餘血脂、血糖數據則並無明顯改變。另一份研究期刊，《國際植物病研究》在625項臨床試驗中，納入了8份報告、595名患者做研究，發現綠荳蔻對收縮壓無顯著影響。

新生堂板橋院中醫師鄭乃華指出，在中藥應用上，臨床更常使用的是白豆蔻、草豆蔻與肉豆蔻。這幾味藥材皆以入脾胃經為主，具有開胃消食、芳香健脾的功效，臨床上多用於治療消化不良、腹瀉、反胃等症狀。從中醫觀點來看，若屬於痰濕體質、脾虛不運的患者，小豆蔻可能有助於血壓的控制，但若要達到更佳的降血壓效果，仍須配合其他中藥共同使用。

台灣僅營養師對小豆蒄加入料理中，增加其風味，但未見心血管專科學會或主要心臟科、內科醫師發表將「小豆蔻」列為降血壓的建議。因此，一般民眾若要在飲食中適量加入小豆蔻可增添風味，若要每日攝取3公克，已遠高於一般調味用量，建議先諮詢醫師後，尤其合併用藥或有慢性疾病者，更須謹慎使用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法