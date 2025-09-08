健康網》江俊翰擠壓膿包 醫：最怕引發敗血症

本土男藝人江俊翰擠壓膿包，感染蜂窩性組織炎住院2週，差點引發敗血症。醫最怕細菌佈滿全身，嚴重者恐有性命之虞。（取自江俊翰臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕54歲台灣男藝人江俊翰7月因擠膿包引發蜂窩性組織炎，險些引發敗血症，緊急開刀住院2週才復原。根據國軍桃園總醫院衛教資料，若是引發敗血症，細菌會在血液內繁殖，產生毒素導致人體各器官受損，嚴重者會造成休克及器官衰竭。

江俊翰近幾年不算順遂，多年前曾吸毒，今（2025）年又因擠壓身上的膿包；無獨有偶味全龍徐若熙左腿被蟲子咬傷，兩人雙雙得蜂窩性組織炎。

根據國軍左營總醫院衛教資料，患者要注意患部紅、腫、熱、痛，不可忽視發燒、畏寒、全身倦怠、頭痛或關節痛等相關症狀，沒有及時就醫，以致到院，患部要開刀清瘡，再進行抗生素療法。

尤其最近天氣陰晴不定，病菌極為活躍，對於身上有傷口的民眾，桃園醫院感染科醫師楊睿璿叮嚀，這類的急性感染，通常由金黃色葡萄球菌或鏈球菌等所引起，其實皮膚表面本就存在這些細菌。若是雙手不潔，誤觸到這些破口上，很容易感染蜂窩性組織炎。

也因為是小傷口，很多患者都忽略其嚴重性，未及時就醫治療，蜂窩性組織炎上身也不知道，身體持續發燒、心率超過每分鐘90次、呼吸速率超過每分鐘20次，只要有上述2項，即可診斷為敗血症。

引發敗血症較為棘手，國軍桃園總醫院指出，首要務必找出菌源，給予適當抗生素使用，並提供足夠點滴輸液以及升壓劑使用，維持血壓於正常範圍，還得監測血液循環、給予適當氧氣，以防血氧濃度下降，減少呼吸衰竭情況發生。對於原發性化膿性病灶，須及時切開引流。

