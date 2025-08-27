健康網》綠豆不能解毒 食藥署：過敏嚴重快就醫

綠豆湯清涼解渴，但食藥署表示，但無法治療花生、堅果過敏；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，一碗冰涼的綠豆湯讓人清涼解渴，不少人更深信「綠豆能清熱解毒」，甚至流傳「吃綠豆可以治療花生、堅果過敏」的說法。對此，衛福部食藥署在臉書粉專「食用玩家-食藥署」澄清：這是錯誤訊息，沒有任何科學證據證實，過敏嚴重時恐休克，還是要儘快就醫為上。

食藥署強調，堅果過敏和其他食物過敏一樣，反應可能在食用後短短幾分鐘內發生，包括胸悶、呼吸困難等嚴重症狀，嚴重時恐引發過敏性休克，應立即就醫，而不是寄望綠豆解毒。

請繼續往下閱讀...

同時，綠豆本身屬於食品而非藥品，不僅無法治療過敏，反而有些人對綠豆製品也可能過敏。若一味相信「綠豆能解堅果毒」，不僅可能延誤治療，還會讓病情更加危險。

食藥署提醒，過敏原因複雜，需要透過專業醫師檢測，找出過敏原並避免接觸，並且透過規律運動、健康飲食與正常作息來維持免疫系統穩定，才能真正遠離過敏困擾。快提醒身邊親友，綠豆湯消暑可以，治療過敏不行！別再被網路謠言誤導了。

堅果過敏和其他食物過敏一樣，且食藥署說，嚴重時恐引發過敏性休克；圖為示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法