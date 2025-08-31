謠言終結站》產後成「易孕體質」？ 醫駁斥「神奇體質說」

禾馨婦產科醫師烏恩慈表示，懷孕過的人，當然已經證明自己有生育能力；沒懷孕過的人，很多只是還沒經歷過而已，並不是「比較不容易懷孕」；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網路上有人說「懷孕過的人，本來就比沒懷孕過的人更容易再懷孕」，禾馨婦產科醫師烏恩慈表示，這句話聽起來好像有道理，但仔細想想，其實就是廢話，懷孕過的人，當然已經證明自己有生育能力；沒懷孕過的人，很多只是還沒經歷過而已，並不是「比較不容易懷孕」，這種比較沒有實質意義。

烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文指出，臨床上確實有一些人第一胎靠試管，第二胎卻意外自然懷孕。這種情況常常被解讀成「體質變好了」，但其實比較合理的解釋是：懷孕本身已證明過生殖系統能運作，荷爾蒙和子宮環境有時會被重新調整，加上心理壓力減輕，就可能讓之後的自然受孕機率變高。換句話說，這不是什麼「神奇體質」，而是身心條件剛好搭配得更順了。

請繼續往下閱讀...

烏恩慈強調，所以與其去糾結什麼「容易懷孕體質」，更實際的是：如果你沒有打算生育，就務必確實避孕；如果你正在備孕，而且努力一段時間都不順利，那就別再自己胡亂猜測了，果斷去找專科醫師，會省下很多時間和心力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法