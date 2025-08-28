自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

配方奶被比喻「天天喝珍奶」 食藥署澄清：糖分與母乳差不多

2025/08/28 12:43

食藥署說明，配方奶的糖分主要是「乳糖」，不是一般飲料裡的蔗糖或果糖，其糖分含量也和母乳相當。（圖取自shutterstock）

食藥署說明，配方奶的糖分主要是「乳糖」，不是一般飲料裡的蔗糖或果糖，其糖分含量也和母乳相當。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕知名母嬰品牌「媽媽餵Mamaway」日前在社群影片中聲稱「一瓶奶粉一半以上都是糖，等於兩大瓶可樂」，甚至比喻寶寶天天喝奶粉就像大人天天喝珍奶，還連結到孩童過動問題，並強調「母奶真的是對寶寶最好」，影片一出引發爭議，不少人批評是在製造恐慌。對此食藥署今（28日）直指，配方奶的糖分主要是「乳糖」，不是一般飲料裡的蔗糖或果糖，其糖分含量也和母乳相當。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷指出，嬰兒配方奶粉屬於「特殊營養食品」，必須經過嚴格的審查和核准才能上市，目前全台共有128項產品取得許可，民眾都可以在食藥署官網的「食品藥物消費者專區」查詢產品資訊。

廖姿婷指出，根據台大醫院資料，足月產婦的母乳每100毫升含有乳糖約6.7至7.8克。經比對合法登記的配方奶粉，依照標示方式沖泡後，每100毫升的糖含量大約落在0.5到7.9克間，和母乳差異不大。

換句話說，配方奶並不是外界以為的「滿滿都是糖」，而是以乳糖為主，乳糖本來就是嬰兒腦部發育和腸道健康所需的重要養分。食藥署也提醒，所有嬰兒配方奶都必須在包裝上清楚標示糖含量，家長可以自行比較不同產品的差別。如果無法餵母乳，建議家長先和醫師、營養師或護理人員討論，挑選合適的產品與正確的餵養方式。

食藥署也強調，母乳仍是最佳選擇，但市售合法的配方奶同樣符合嬰兒的成長需求，呼籲民眾不要被誇大的資訊誤導。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中