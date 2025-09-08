健康網》聽到「拔管」聯想「斷氣」 醫：誤會大了，是好轉啦！

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金強調，「拔管」與「撤管」意思不一樣，在ICU拔管絕對是好事一樁；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「在ICU加護病房裡聽到要『拔管』」奇美醫院加護醫學部醫師陳志金說：「這是好事！」可是每回醫護在與家屬說明要拔管，總是被誤會病人快要不行了、要斷氣了。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文指出，民眾誤以為的「拔管」是醫護稱為「撤管」（撤除維生），也就是病人已經無法再救治（例如腦死），家屬不希望再靠「機器」及藥物維持生命、延長病人的死亡時間，在充分的討論之後，決定「拔管」，其實應稱「撤管」後，病人很快就會離世了。

請繼續往下閱讀...

陳志金說，民眾對「拔管」的認知，和醫療人員不同，病人在通過「呼吸器脫離」的測試，就可以嘗試「拔管」，讓病人自己呼吸。當然，大約有兩成左右的病人，在拔管後，因為耐力不足、痰咳不出來、喘、血氧下降，就必須把管子再插回去。所以，醫療人員口中的「拔管」，大部分的時候是「好事」。

因為，媒體常把「撤管」報導成「拔管」，才會造成民眾誤以為「拔管」就是要「身亡」了。陳志金細數這類報導，也直言：「難怪家屬會誤會，對『拔管』二字，反應那麼大」。

陳志金澄清，「撤管」也不是「放棄治療」，而是「治療無效」，家屬選擇不再讓病人辛苦，「延長下去也是無法避免的死亡，而非放棄」。因為說「放棄」，是有可能會讓家屬產生內疚自責的。另外，也請不要說什麼「拔管不治」：病人是不治才拔管，不是拔管才不治！

