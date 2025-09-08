健康網》長庚醫院國際研討會 聚焦智慧、再生、精準醫療新趨勢

長庚醫院舉辦健康台灣國際研討會，會場亦設置4大展示區，展現台灣在全球醫療舞台上的關鍵地位。（長庚醫院提供）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「2025年健康台灣Health Taiwan 2025」國際研討會盛大登場，由長庚醫療財團法人主辦，聚焦智慧醫療、再生醫療與精準醫療3大領域。大會邀請國內外重量級醫療及科技專家，深入探討人工智慧、大數據、多體學及生成式AI等前沿技術的臨床應用與研究成果，展現台灣在全球醫療舞台上的實力。

研討會開幕式由長庚醫療財團法人決策委員會程文俊主委、林口長庚紀念醫院陳建宗院長，以及工業技術研究院吳政忠董事長共同主持。隨後的主論壇展開一系列精彩演講，聚焦在「智慧醫療的發展與挑戰」、「精準醫療時代的臨床檢測與多體學技術」為主。講題包括：全球趨勢與創新、Healthcare 4.0建構未來醫療照護服務的數位基石等。

請繼續往下閱讀...

長庚醫院盛大舉辦2025年健康台灣國際研討會，由長庚醫療財團法人程文俊主委（右3）致贈工業技術研究院吳政忠董事長（左3）禮品。（長庚醫院提供）

下午場分為「智慧醫療論壇」與「再生及精準醫療論壇」2大主題，橫跨智慧醫療、精準醫學、生成式AI、數位轉型、細胞治療、AI取證驗證中心等前沿議題。在智慧醫療論壇部分則邀集台灣微軟、雲想科技、台灣賽默飛世爾科技、台灣IBM、艾德生物醫藥科技、鴻海科技、NVIDIA、羅氏大藥廠等國際企業，與長庚醫療團隊攜手呈現跨界合作成果，展現醫療與科技緊密結合的未來藍圖。

在再生及精準醫療論壇中，林口長庚紀念醫院醫師也發表多項突破性研究：

●魏國珍教授：介紹無創聚焦超音波技術，能暫時開啟血腦障壁，搭配癌症基因靜默治療，精準將藥物送入腫瘤，提升治療效果並降低副作用。

●黃文冠副教授：分享新型抗體藥物複合物於晚期尿路上皮癌的成效，無論一線合併免疫藥物或及後線單獨使用，皆可顯著延長患者存活、延後惡化，並降低死亡風險。

●楊展庚助理教授：介紹CLDN18.2精準藥物，針對胃癌細胞特徵，能有效提升晚期胃癌病人的治療效果與存活率，為患者帶來新的希望。

長庚紀念醫院表示，本次研討會不僅是智慧醫療、再生醫療與精準醫療的年度盛事，更展現台灣在全球醫療領域的研發實力與競爭力。透過跨國與跨領域的交流合作，期盼激發更多創新思維與實務解方，攜手邁向健康永續的未來。

會場亦設置4大展示區，展出臨床研究專利技術、技術商品化成果、合作廠商創新技術，以及由Tesla打造的智慧生活互動體驗，讓與會者近距離感受科技在醫療場域的實際應用。

長庚醫院舉辦健康台灣國際研討會，會場設置4大展示區，展出臨床研究專利技術。（長庚醫院提供）

「2025年健康台灣Health Taiwan 2025」國際研討會盛大登場，長庚醫療財團法人邀請（第一排左6起）工業技術研究院吳政忠董事長、台中榮民總醫院陳適安名譽院長等貴賓蒞院演講。（長庚醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法