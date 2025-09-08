自由電子報
健康 > 杏林動態

入學前要先學救人 醫事科大新生訓練「必考」CPR與AED

2025/09/08 17:28

中華醫事科大新生訓練，依循傳統，進行CPR與AED的急救考驗，師長率先示範。（記者吳俊鋒攝）

中華醫事科大新生訓練，依循傳統，進行CPR與AED的急救考驗，師長率先示範。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕暑假進入倒數，本週三正式上課的中華醫事科大，今天舉辦新生訓練，校方依循傳統，將CPR（心肺復甦術）與AED（自動體外心臟電擊去顫器）的操作，列為必要科目，每個人都要完成考驗，以實用的急救技能，當作另類的入學見面禮，頗具特色。

校長李碧娥表示，呼應培育醫事護理健康科技人才的辦學特色，要求全體新生接受急救技能的大考驗，且已成為優良傳統，從最早僅有實施CPR，到再結合操作AED，一技傍身，有機會在緊要關頭派上用場，展現專業。

華醫的新生訓練為期2天，除了參訪校園，了解各行政單位的承辦業務內容之外，也包含導師與班生相見歡、健康促進活動，職能診斷操作、防災演練，以及防疫、傳染疾病的宣導等，再加上CPR與AED急救操作的入學禮大考驗。

今年有1800名新生，分成5個梯次，在衛生保健組，以及師長的引導下，一起進行實際演練，該校主任秘書洪明權、學務長唐景俠，還有3位院長等也親自上場示範，大家齊聲唸著「叫叫壓電（叫叫CD）」的心肺復甦術口訣，完成CPR與AED的急救操作。

有些人因為初體驗，手忙腳亂，但在反覆練習下，最後仍完成必要操作流程，陳姓新生就表示，雖然一度太緊張而犯錯，按壓過猛到手痠，也把自己搞得很喘，即時修正後，順利通過考驗，他覺得蠻新鮮的，且大家共同演練，過程頗有意思，是相當特別的入學見面禮。

李姓新生則認為，該校一些重要系科與醫護、健康促進等專業技能有關，學會急救操作相當重要，而CPR實施與AED使用都是比較基本的，透過訓練課程中的考驗來自我測試，這樣方式也很不錯。

李碧娥期勉新生，進到華醫後，帶著積極、努力的精神，充實校園生活、累積專業技能、拓展同儕人脈、加強溝通技巧，快樂又有效地學習，提升個人的優勢，有助於未來的競爭力。

中華醫事科大新生訓練，以CPR與AED的急救操作，做為入學見面禮。（記者吳俊鋒攝）

中華醫事科大新生訓練，以CPR與AED的急救操作，做為入學見面禮。（記者吳俊鋒攝）

