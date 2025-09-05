自由電子報
健康網》百萬網紅「缺鋅致高血壓」 醫：補過頭反傷身

2025/09/05 12:14

美國網紅主張缺鋅會導致高血壓，主張要補鋅，但國內醫師強調，目前科學研究尚未發現，日常飲食中鋅的攝取量會直接影響高血壓的發生或控制，也提醒民眾不要隨便補鋅；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

美國網紅主張缺鋅會導致高血壓，主張要補鋅，但國內醫師強調，目前科學研究尚未發現，日常飲食中鋅的攝取量會直接影響高血壓的發生或控制，也提醒民眾不要隨便補鋅；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓的原因是鋅？美國百萬網紅Dr. Eric Berg, D.C.（中文翻譯為柏格醫生）在其影片中主張，缺鋅會引起高血壓，主張補鋅可降血壓及降發炎，該影片創下超過百萬點閱率，引發討論。不過，國內醫師指出，目前科學研究尚未發現，日常飲食中鋅的攝取量會直接影響高血壓的發生或控制，且鋅攝取過量可能會干擾礦物質鐵和銅的儲存，引起腸胃不適、紅疹等症狀，民眾務必要當心。

網紅：缺鋅會改變味覺 想吃重口味食物

柏格在其影片中表示，美國南部民眾高血壓、中風的風險高，與土壤最缺鋅有關，缺鋅會導致高血壓。缺鋅的主要症狀是聞不到氣味，且味覺改變，會讓人想要在食物中，加更多鹽和香料、想吃洋芋片等垃圾食物。雖然醫師提倡高血壓要少吃鹽（鈉），要吃降血壓藥，但是像ACE2抑制劑（降血壓藥）會消耗鋅，導致更多血壓問題。而利尿劑、抗生素、抗酸劑、避孕藥等也會也消耗鋅，影響血壓。

柏格認為，鋅與血壓機制有關，可幫助一氧化氮（Nitric oxide）作用，製造抗氧化劑所需，抑制發炎，而缺鋅的原因是不吃貝類、紅肉，吃太多糖、精製碳水、酒精、全穀物（含植酸）、果糖，胃酸強度不足，無法吸收礦物質，特別會缺鋅，而含高鋅的食物有牡蠣、貝類、紅肉；此影片吸引236萬人次觀賞。

鋅與血壓無直接關聯 醫：別陷補鋅迷思

台北馬偕醫院心臟內科主治醫師宋國慈表示，目前科學研究尚未發現，日常飲食中鋅的攝取量會直接影響高血壓的發生或控制。血液中的鋅濃度，也與血管壁平滑肌細胞內的鋅含量沒有明顯關聯。這意味著，對一般高血壓患者而言，並不需要刻意額外補充鋅。只有在確定存在「鋅缺乏」的情況下，補鋅才可能對血壓管理有所助益。

宋國慈提醒，高血壓的治療核心仍在於醫師的專業診斷與個別化治療，搭配健康的生活方式，而不是依靠單一營養素補充品。

防高血壓補鋅？　 醫：本末倒置

亞洲大學附屬醫院週邊血管科主任張育晟表示，目前並沒有可靠的實證研究，證實缺鋅與高血壓疾病之間的因果關聯，加上多數已開發國家民眾，幾乎都可以在正常食物中，攝取到足夠的鋅元素，因此，為了預防高血壓而刻意補充鋅元素，恐怕是本末倒置。

防治高血壓這樣做　鋅過量恐傷腸胃

張育晟也強調，高血壓的治療指引已經十分完備，關鍵在於低鈉、酒精限制、減重、戒菸、飲食調整（例如DASH得舒飲食）以及常規運動等，這些才是預防高血壓的常規作法。

張育晟也指出，足量的鋅是生理必須的元素，但如果攝取過量，其實也會對身體造成負擔，例如過量的鋅（>50毫克）可能會干擾礦物質鐵和銅的儲存，引起腸胃不適、紅疹等症狀，民眾務必要當心。

