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謠言終結站》吃鋅+維他命C「消」痘疤？ 醫：想太多！

2025/06/20 20:05

醫師提醒，痘疤分3種，根據不同類型，要用不同治療方式；飲食中補充適當營養，不是用來「消除痘疤」，而讓肌膚在受損後能更有效地自我調整、恢復；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，痘疤分3種，根據不同類型，要用不同治療方式；飲食中補充適當營養，不是用來「消除痘疤」，而讓肌膚在受損後能更有效地自我調整、恢復；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕面對有人在社群平台上發言說：「吃保健食品就能省下醫美錢，不用打雷射、不用擦藥，痘疤自己會消掉！」也會人私訊醫師：「吃鋅＋維他命C，可使痘疤直接消失？」新竹聖宜診所醫師吳易儒直言：「想太多！」

吳易儒在臉書「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」指出，維生素C確實能幫助抗氧化、促進膠原蛋白，有助於皮膚修復；鋅對消炎也有幫助，但光靠吃保健品就讓痘疤不見，純屬想太多！

吳易儒說，要是保健品真的能把肉長回來，我們現在應該忙著幫大家研發膠原蛋白填充口香糖了嘴巴嚼一嚼，臉就飽滿無瑕，夢裡比較可能實現，但是身為醫美醫師，只能說：「醒醒吧！」

適當營養可穩定膚況 減少發炎

不過，吳易儒也說，飲食中補充適當營養，仍是肌膚保養的重要輔助，只是要清楚它的定位與效果。營養不是用來「消除痘疤」，而是協助穩定膚況、減少發炎、支持皮膚修復，讓肌膚在受損後能更有效地自我調整、恢復。

維生素C可抗氧化 減少自由基傷害

維生素C具抗氧化作用，能減少自由基對肌膚的傷害，同時促進膠原蛋白合成，有助於淡化痘印、修復受損肌膚組織。

●常見食物來源：橘子、奇異果、紅椒、綠花椰菜、番茄、芭樂。

奇異果等水果富含維生素C，具抗氧化作用，能減少自由基對肌膚的傷害。（圖擷取自photoAC）

奇異果等水果富含維生素C，具抗氧化作用，能減少自由基對肌膚的傷害。（圖擷取自photoAC）

鋅助痘痘癒合 減少二次感染

鋅參與免疫調節，具抗發炎作用，能幫助痘痘癒合、減少二次感染，對青春期或容易長痘的族群尤其重要。

●常見食物來源：牡蠣、南瓜子、雞肉、豆類、蛋、全穀雜糧。

南瓜子等食物富含鋅，可參與免疫調節，具抗發炎作用，能幫助痘痘癒合、減少二次感染。（圖擷取自photoAC）

南瓜子等食物富含鋅，可參與免疫調節，具抗發炎作用，能幫助痘痘癒合、減少二次感染。（圖擷取自photoAC）

吳易儒強調，維生素C和鋅可以作為皮膚保養的「輔助選項」，不是拿來救痘疤的主角。

痘疤分3種 不同型別治療方法不同

痘疤分色素型、凹陷型和增生型3種，根據不同類型，要用不同治療方式。

●色素型痘疤（紅、咖啡色印子）：可考慮脈衝光、果酸換膚、外用A酸、離子導入、超音波導入等方法治療。

●凹陷型痘疤（冰鑿型、滾動型）：可搭配飛梭雷射、皮秒雷射、電波拉皮、音波拉皮、微針治療等方法治療。

●增生型痘疤（凸起硬塊）：可考慮類固醇注射、液態氮冷凍療法。

吳易儒強調，讓專業醫師評估痘疤類型後，選擇正確治療方式，才是真的「有解」；吃補沒錯，但別再幻想可以「吃掉痘疤」！這種誇大療效的迷因，不只是浪費錢，更可能讓你錯過黃金治療期。痘疤沒消、錢也花了、時間也過了，這才是真的不划算。

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