北市愛滋通報數降 梅毒通報數卻上升7％、增近6千人

根據疾管署數據，雖愛滋通報數較去年同期下降，不過梅毒通報卻上升7%。其中13至24歲年輕族群為近年唯一持續上升的年齡層；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕北市聯醫表示，台北近3年推廣愛滋防治策略成效顯著。據統計，自民國111年至113年，北市新增愛滋感染者通報人數依序為121人、109人及107人，截至114年7月更降至60人，較去年同期（66人）減少6人、降幅達9%。不過疾管署數據指出，今年1至7月，全國愛滋病毒感染通報數較去年同期下降12%，但梅毒通報新增近6千例。

北市聯醫表示，北市提供愛滋快速自我篩檢試劑，每劑售價200元，盒裝備品齊全，操作簡便且衛生安全。市民可參考疾管署官網所列之指定藥局、販售點或自動服務機據點購買。此外，聯醫也推動暴露愛滋病毒前預防性投藥（Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP）計畫，讓有風險行為者可於暴露前事先服藥，有效預防愛滋感染。特別針對未滿36歲之年輕族群、感染者之陰性配偶或伴侶，提供藥費補助、定期檢驗與個案管理等整合性服務，協助民眾降低感染機率。今年度已有21家醫療院所參與PrEP計畫，持續擴充北市防治量能。未符合補助條件者，也可於轄內27家醫院或診所自費購買暴露愛滋病毒前預防性投藥，有效降低性行為感染風險。

根據疾管署數據，雖愛滋通報數較去年同期下降，不過梅毒通報卻上升7%，新增5826例。其中13至24歲年輕族群為近年唯一持續上升的年齡層，已連續4年增加，更需高度關注。聯醫解釋梅毒為螺旋體傳染，主要透過缺乏防護措施的性行為傳播，一旦感染若未及時治療，恐導致健康受損。但只要及早診斷並穩定接受治療，即可痊癒。為方便民眾獲取檢測服務，昆明防治中心於每週一至週五上午9時至12時、下午1時至5時，提供免費愛滋及梅毒匿名篩檢，民眾可撥打「性病與愛滋諮詢專線」（02）2370-3738預約篩檢或洽詢相關事宜。

疾管署數據指出，今年1至7月，全國愛滋病毒感染通報數較去年同期下降12%，但梅毒通報新增近6千例。（台北市立聯合醫院提供）

