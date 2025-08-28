活化舊派出所空間 安南區心衛中心揭牌啟用

安南區心衛中心服務範圍擴及7區、約35萬人口。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕為落實社會安全網計畫，台南市政府積極設置社區心理衛生中心（簡稱心衛中心），強化市民對身心健康的照顧，第5座心衛中心今日正式在安南區啟用，市長黃偉哲親自出席，展現市府推動在地心理支持服務的決心。

安南區心衛中心是繼北區、鹽水區、善化區、關廟區等4個心衛中心之後，台南第5處社區心理衛生中心，服務範圍包括安南區、安定區、西港區、佳里區、七股區、將軍區、北門區等共7個行政區，可服務約35萬人口，服務內容包含個案管理、心理諮商、團體治療、家族治療、健康講座、外展服務、自殺防治、網絡資源連結等，盼成為社區民眾心理健康的好厝邊。

黃偉哲表示，安南為台南人口第2大區，完成設置心衛中心意義重大；透過活化舊安順派出所空間，經耐震補強與整修後，成功轉型為明亮舒適的心理健康據點。

南市安南區設置心衛中心，盼成為社區民眾心理健康的好厝邊。（台南市政府提供）

黃偉哲說，市府推動「一里一專責」計畫，由專責團隊進入社區提供心理諮詢、職能治療與社工服務，與衛生所緊密合作，守護市民身心靈；第6座心衛中心位在麻豆已完成規劃，第7座亦積極籌設中，展現市府持續擴大全市心理健康服務的決心。

衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，設置社區心衛中心為「強化社會安全網第2期計畫」工作重點，讓民眾就近獲得心理健康資源，協助病友能於社區穩定生活、復歸社會。此外，呼籲大家善用各項服務與資源，不論是透過電話或親自前往，都能獲得專業協助，並強調心理健康是民眾生活與社會安定的重要基石，期盼大家在專業支持下，能讓心情更美好、生活更健康。

衛生局表示，心衛中心主要功能為提供在地化、可近性、個別性、深度性的心理健康服務，著重於有心理困擾、精神疾病、自殺企圖者類型個案的個案管理服務，並採個別化及以家庭為核心的服務模式。心衛中心設有心理師、護理師、職能治療師、心理輔導員、心衛社工、關懷訪視員等具有專業經驗的醫事人員及個管人員，專業心理衛生服務人員也可就近到社區鄰里訪視需要關懷的個案或民眾。

台南第5處心衛中心28日於安南區揭牌啟用。（台南市政府提供）

