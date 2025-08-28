自由電子報
健康網》高蛋白飲食防肌少症？ 醫提醒「這族群」高風險

2025/08/28 12:45

隨著預防肌少症觀念興起，開始流行高蛋白飲食熱潮。不過，醫師林軒任指出，對於腎臟病患者，高蛋白恐加速病情，最好先諮詢醫生；圖為情境照。（圖取自freepik）

隨著預防肌少症觀念興起，開始流行高蛋白飲食熱潮。不過，醫師林軒任指出，對於腎臟病患者，高蛋白恐加速病情，最好先諮詢醫生；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著預防肌少症觀念興起，開始流行高蛋白飲食熱潮。市面上也出現林林總總的高蛋白飲品與營養補充品，不少長者補充時，也憂心會不會傷腎？對此，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，對於腎臟病患者，高蛋白恐加速病情，嚴格限制蛋白質攝取是必要的。

什麼是「高蛋白飲食」？林軒任於臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，在醫學文獻中，「高蛋白飲食」通常被定義為，每日蛋白質攝取量超過每公斤體重1.3公克，或者蛋白質攝取量佔每日總熱量攝取的20%以上。這個定義被廣泛應用於評估腎臟健康的臨床指南和研究中。

林軒任表示，根據目前最權威的隨機對照試驗和綜合分析研究，對於腎臟功能正常的健康個體而言，高蛋白飲食並不會造成腎臟損傷。一項發表於《營養學期刊》研究，彙整多個針對健康成人攝取高蛋白飲食的試驗數據。結果顯示，與攝取低蛋白或正常蛋白質飲食的個體相比，攝取高蛋白飲食的健康成人其腎功能並無顯著變化。這意味著，如果你是健康的人，只要攝取合理的蛋白質，並不需要過度擔心腎臟問題。

不過，他強調，目前多數相關研究的追蹤時間都較短，通常不超過1年。因此，關於極高蛋白飲食在數十年後的長期影響，科學界仍需要更多的研究來佐證。

他還說，全世界研究已經幾十年，對於已患慢性腎臟病的人來說，高蛋白飲食確實可能加速腎功能惡化。原因就在，慢性腎臟病患者的腎小球已受損，功能無法完全正常運作。此時，攝取過多蛋白質會導致腎小球內部壓力持續升高，產生腎小球高壓，這種高壓狀態會進一步對受損的腎小球造成額外壓力，長期下來可能導致腎小球硬化和腎小管間質損傷，進而加速腎功能衰退。

因此，針對慢性腎臟病患者，國際權威的醫療指引都強烈建議限制蛋白質攝取。例如，由腎臟病國際組織在2024年發布的臨床實踐指南中，便建議成人每日蛋白質攝取量，應維持在每公斤體重0.8公克。

高蛋白飲食會不會傷腎，林軒任總結2項結論：

1.對於腎功能正常的健康成人，高蛋白飲食並不會造成腎臟損傷，相對可以安心地透過高蛋白飲食來達到增肌或減重的目標。

2.對於已經患有慢性腎臟病的人，高蛋白飲食則會加重腎臟負擔，加速病情惡化。在這種情況下，嚴格限制蛋白質攝取是必要的。

林軒任補充，如果民眾不確定自己的腎臟健康狀況，或是有慢性疾病史（如糖尿病、高血壓），在開始執行高蛋白飲食計畫前，務必先諮詢醫生或營養師的專業意見，並透過血液檢查評估腎功能，才能擁有健康的身體。

