健康網》埃及13歲男孩 「生吃泡麵」死 我國中生鈉超標2倍危險

一名埃及13歲男孩，因吃了3包未煮過泡麵而死亡。國健署建議，吃泡麵為了降低鈉攝取量，建議佐料包使用1/3包就好；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名埃及13歲男孩，因吃了3包未煮過的泡麵而死亡。多年來，食用生泡麵一直是Tiktok 等社交媒體上的「挑戰」。不只專家警告，泡麵的高鈉攝入量，會給心臟和腎臟帶來壓力。衛福部也提醒國人，注意注意鈉攝取，泡麵、零食鈉含量高，1天1包就爆表！

13歲男孩吃未煮泡麵身亡，引發公共健康疑慮。《Daily Mail》報導，據當地媒體報道，這名來自埃及開羅的未透露姓名的青少年，在食用未煮過的泡麵約半小時後，突然感到不適。在出現嚴重腹痛、出汗及嘔吐等症狀不久後，便不幸身亡。

據報導，經檢驗泡麵產品及驗屍結果顯示，他並沒有中毒。後來確認死因可能出在，因一次吃下大量生泡麵，導致急性腸道問題或消化道阻塞。

昆士蘭大學（University of Queensland）教授勞倫‧鮑爾（Professor Lauren Ball）等人在《The Conversation》撰文指出：「長期攝取過多鈉，會增加心臟與腎臟的負擔。」高度依賴泡麵的飲食習慣也會影響消化系統。「由於泡麵通常是用精緻小麥製成（而非全穀），因此纖維含量普遍不足，」、「膳食纖維對維持規律消化，及支持腸道健康非常重要。」他們補充說。

攝取過多鈉可能增心臟病、中風風險

根據衛福部國健署網站指出，建議國人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即6公克鹽），泡麵、零食鈉含量高，1天1包就爆表。攝取過多的鈉是造成高血壓的主要原因之一，也可能增加後續心臟病、中風的風險。

國健署表示，歷年國民營養狀況變遷調查結果顯示，30歲以下年輕人吃的比過去都鹹，年輕人鈉攝取量超標的情形，比想像的嚴重許多！尤其越年輕的族群每天鈉攝取量越高，以國中、高中男生為例，每天的鈉攝取量分別為4,899毫克及4,962毫克，高達每日鈉建議攝取量的2倍以上，青壯年（19-30歲）男性族群每天的鈉攝取量為4,494毫克，也是每日鈉建議攝取量的1.9倍。

依據國健署「2007年台灣地區高血壓、高血糖、高血脂之追蹤調查研究」結果顯示，每12個年輕人（20-39歲）就有1人患有高血壓，但平均每4個有高血壓的年輕人，就有3人不知道自己血壓過高，年輕民眾若不能改變吃重鹹的飲食習慣，後續衍生的心臟病及中風問題將會比現在更嚴重。

國健署提醒，想要吃的低鈉又健康，可以準備一些生菜沙拉、優格、水果及原味堅果等天然食物放在冰箱，取代泡麵、零食等高鈉食品。

若真的想吃零食，也應學著看營養標示了解鈉含量，建議1包零食可分2到3天吃完。若是要吃泡麵，則應減少食用的頻率，此外，吃泡麵為了降低鈉攝取量，建議佐料包使用1/3包就好。

