李怡貞7旬父喘不過氣血氧極低 送醫插管！醫：「這偏方」險害命

70歲李翁患有高血壓，卻依賴喝檸檬水養生，導致心臟衰竭，引發急性肺水腫，經急救後才保住一命，術後積極復健。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕知名律師李怡貞的70歲父親，日前在彰化溪湖老家突然喘不過氣，送醫急診時血氧濃度僅剩70%（正常值95%以上），情況危急。醫師緊急插管後送進加護病房，才撿回一命。彰化醫院指出，李父長年罹患高血壓卻未就醫，僅喝「檸檬水」舒緩，導致心臟衰竭、冠狀動脈阻塞，最後引發急性肺水腫，險些釀成憾事。

彰化醫院心臟內科主任何東錦表示，病人送到急診時已喘到說不出話，血氧僅70%，非常危險，立即插管才暢通呼吸。進一步檢查發現，李翁因心臟衰竭，血液無法有效泵送全身，堆積在心臟與肺部，造成肺水腫與嚴重缺氧，後續再檢查出冠狀動脈阻塞，醫師已為其放置支架，另有主動脈瓣膜閉鎖不全，則以藥物治療控制，病情才逐漸穩定。

醫院進一步檢查發現，李翁因心臟衰竭，血液無法有效泵送全身，堆積在心臟與肺部，造成肺水腫與嚴重缺氧。（彰化醫院提供）

回想當天驚魂，李父說自己獨自在農舍時，突然全身冒冷汗、呼吸急促，他急喝茶、喝檸檬水，甚至沖冷水澡，卻毫無效果，忍了兩小時才打電話向家人求救。家人則透露，他身體不適已持續約2年，但總認為「喝檸檬水」能緩解不適，拒絕就醫，完全不知道自己罹患高血壓與心臟疾病。

何東錦指出，這起個案顯示「高血壓才是真正的元凶」。李翁長期未服藥控制血壓，導致心臟功能逐步惡化，最後引爆連串危及生命的病症。他提醒，高血壓素有「沉默殺手」之稱，往往沒有明顯症狀，卻會在不知不覺間傷害心臟、腦部、腎臟與血管。

何東錦表示，心臟功能不佳的患者不宜過量攝取水分，否則會加重心臟負荷、惡化肺積水。李父長期「靠喝檸檬水養生」的習慣，實際上等於火上澆油。

何東錦呼籲，高血壓患者務必規律服藥、定期檢查，若出現胸悶、呼吸困難等警訊，應立刻就醫，不要拖延，更不要迷信偏方或諱疾忌醫，否則錯過治療時機，身體傷害將愈來愈大。

彰化醫院心臟內科主任何東錦表示，高血壓有「沉默殺手」之稱，往往沒有明顯症狀，卻會在不知不覺間傷害心臟、腦部、腎臟與血管，患者務必規律服藥、定期檢。（彰化醫院提供）

