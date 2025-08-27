三高防治「接地氣」！ 竹山秀傳健檢就送金銀幣 篩檢人數增31％

國健署長沈靜芬表示，為協助國人及早發現健康風險，將成人預防保健年齡下修至30歲，希望透過健檢與評估與衛教諮商，讓國人更早就了解身體情況。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕為促進三高防治，賴清德總統喊出888計畫，各大醫療院所也各出奇招，吸引民眾前來參與成人健檢與癌症篩檢。其中竹山秀傳醫院為了吸引長者參與成人健檢與四癌篩檢，提供一條龍服務外，也推出「成人健檢送金銀幣」的活動，讓成人健檢人數成長31%，成人健檢則成長14.1%至165.7%不等。

衛福部國民健康署長沈靜芬指出，三高、慢性病對國人健康造成嚴重威脅，113年調查發現，因三高相關疾病死亡人數達6萬餘人，佔比達30%，賴清德總統因此提出健康台灣888計畫，希望將病人納入醫療照顧網絡，接受衛教與後續疾病改善。

沈靜芬也提到，為協助國人及早發現健康風險，國健署也將成人預防保健年齡下修至30歲，並加入風險評估、衛教諮商，希望透過健檢與評估與衛教諮商，讓國人更早就了解身體情況，提高健康識能，建立好的生活型態，將疾病狀態恢復至健康。

為鼓勵各大醫院投入三高防治，國健署今日舉辦「醫起預防三高」倡議頒獎典禮，沈靜芬說，獲獎醫院透過創意方案、照顧模式發想，提供民眾飲食與健康調控，尤其基層醫療院所作為照顧民眾的第一線，更是推廣健康概念的主力，多元方案的加入將能讓醫療、社區變得更活潑，真正與民眾生活結合。

沈靜芬說，成人預防保健適用年齡下修後，國健署也慢慢結合風險評估與健康數據說明，若民眾有任何數據異常，醫療院所就要積極介入，其中竹山秀傳醫院結合了地方民間信仰，與紫南宮合作，推出「健檢就送生肖金幣、銀幣」的活動，促使當地長者願意走出來參與檢查。

竹山秀傳醫院行政副院長蔡味娟則說，南投縣竹山鎮地處較偏遠的區域，以高齡人口為多，考量在地居民的特性，成人健檢結合在地的紫南宮，限量推出健檢就送紫南宮金幣、銀幣的活動，對於長者來說，不用排10公里，就可以拿到一個金幣、銀幣，還能同時顧健康，健檢動機自然增加。

蔡味娟指出，當初醫院推出此一政策，主要是希望讓成人健檢「接地氣」，實行後也讓參與成人健檢的人數大幅增加將近31％，醫院也因此決定，未來每年都還是會與紫南宮合作，同時也將服務擴及四癌篩檢，整合提供「一次報到、全程引導」的醫療龍服務，大腸癌篩檢成長55.8%、乳癌篩檢成長165.7%、子宮頸癌篩檢成長14.1%、肺癌篩檢成長121.0%。

