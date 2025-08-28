限制級
配合中元節慶 桃市衛生局抽驗303項食品 僅1件農藥超標
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府衛生局配合中元節慶，啟動祭祀食品專案稽查，共抽驗303件水果、素食、休閒零食（糕點、餅乾、糖果）、飲料、水產品與肉類製品；其中觀音農會超市銷售木瓜檢出農藥納乃得（Methomyl）0.06 ppm，其標準為不得檢出，衛生局已針對生產源頭，依食品安全衛生管理法檢出殘留農藥量超過標準，處6萬元至2億元罰鍰。
衛生局表示，祭祀食品專案鎖定檢驗項目涵蓋乙型受體素類（含萊克多巴胺）、動物用藥、動物性成分、防腐劑、丙酸、輻射、磷酸鹽、硼酸及其鹽類、二氧化硫、重金屬、農藥殘留、著色劑等，1件不合格的木瓜來在觀音農會超市，檢驗二硫代胺基甲酸鹽類、農藥多重殘留分析共410項，納乃得（Methomyl） 0.06 ppm（標準：不得檢出），觀音農會則提供進貨憑證，衛生局已依法針對產品源頭進行裁處。
衛生局說，依據食品安全衛生管理法規定，檢出殘留農藥量超過標準，可處6萬元至2億元罰鍰；檢出食品添加物超過標準，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；倘業者無法提供進貨憑證致無法追蹤產品源頭，依違反食安法第47條規定，可處3萬元罰鍰。
衛生局提醒，選購中元食品務必挑選標示完整、來源清楚、信譽良好的通路與品牌，避免購買色澤過於鮮豔或來源不明之產品；新鮮蔬果食用前，建議以流動自來水沖洗2至3遍，水流可帶走溶解在水中的農藥殘留。
