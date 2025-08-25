健康網》含氟牙膏不會致癌 食藥署：拒用怕蛀牙

食藥署破解迷思，氟化物「並非」人類致癌物質，適當使用完全不用擔心；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕市面上流傳「含氟牙膏等於有毒，長期使用恐致癌」的說法，讓不少民眾人心惶惶。對此，食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」特別澄清，國際癌症研究中心（IARC）已明確指出氟化物「並非」人類致癌物質，適當使用完全不用擔心。

事實上，氟化物是預防齲齒的有效幫手，能幫助牙齒琺瑯質再礦化，降低蛀牙風險。食藥署提醒，購買牙膏或漱口水時，只要確認外包裝有標示氟含量即可，且依規定氟添加總量「不得超過 1,500 ppm」，屬於安全範圍。

氟化物是預防齲齒的有效幫手，能幫助牙齒琺瑯質再礦化；圖為情境照。（圖取自freepik）

「氟是毒，天天刷會累積致癌？」「刷牙時吞一點牙膏就會出事？」食藥署破解常見迷思，3歲以上使用氟化物牙膏時，每次用量約一顆豌豆大小，避免吞食，就不會對健康造成危害。強調比起擔心氟化物，正確刷牙習慣才是關鍵。民眾若過度恐慌反而不使用含氟牙膏，恐讓蛀牙風險大幅上升。

所以，下次再看到「含氟牙膏會致癌」的謠言，記得勇敢轉傳正確資訊，別再讓恐慌取代科學！

