自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》雞打生長激素？ 營養師闢謠：不敷成本啦！

2025/08/27 08:28

雞打生長激素？營養師劉學民表示，雞會打的是疫苗，不會打生長激素。（資料照）

雞打生長激素？營養師劉學民表示，雞會打的是疫苗，不會打生長激素。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕婆婆媽媽最近上市場買豬肉都喊著：「好貴！好貴！」改吃雞肉又怕雞打了生長激素、抗生素，甚至還有人說，雞脖子打抗生素？營養師劉學民表示，雞會打的是疫苗，不會打生長激素，而是在雞隻的飼料中添加「抗菌劑」。

最近肉雞價格下滑了，劉學民表示，安心吃雞肉吧！白肉雞和土雞的營養都很豐富，主要的差別在於口感和價格。白肉雞因為生產效率較高，所以售價比土雞親民許多，除了富含優質蛋白質，還含有礦物質鉀和維生素A，CP值自然也高出許多！

劉學民在臉書專頁「營養師Couple食記」分享對雞肉3個迷思，他指出，生長激素很貴的，若是給雞打針，成本太高了。以下是3個迷思：

紅肉脂肪含量較高

1.雞胸是白肉，雞腿是紅肉？
●白肉是指肌纖維為快縮肌為主，適合短暫爆發力運動，這些肌纖維中對氧氣依賴性低，故血管密度低、肌紅蛋白含量少，因此肉色偏白。

●紅肉則是肌纖維為慢縮肌，適合有氧、長時間活動，因此對氧氣依賴性高，血管密度高，肌紅蛋白比例高，故肉色偏紅；雞腿則經常承受走動與站立，屬於耐力性運動，故含有較多慢縮纖維，因此，紅肉比例高且脂肪含量也較高。

肉雞飼料相對比牛羊少

2.白肉雞品種不同，飼料轉換率高！
●白肉雞生產效率能提高，是因雞隻育種技術改良，營養飼料配方及飼養環境共同達成。更何況生長激素貴貴的呢！
●肉雞成長週期約5至7週，也因攝取飼料相對於牛羊豬少，較節約能源的蛋白質來源，魚類海鮮也是喔！膽固醇含量也較低，所以多選魚類、海鮮、雞肉的「白肉」是很不錯的呢！

抗生素與人一般 生病才會用

3.雞會打的是疫苗！
好比人類從小長大也會打不同的疫苗，維持肉雞健康也會施打疫苗，有效避免雞隻生病，並可促進生長及疾病的治療。常見做法會於雞隻的飼料中添加「抗菌劑」，輔助雞隻的生長，但也非生長激素和抗生素。抗生素是當雞隻生病時才會使用，跟人生病看醫師服藥一樣且以上也都需嚴格遵守獸醫師處方簽。開立的藥名、用法、用量和停藥期等，才能避免殘留的問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中