健康網》雞打生長激素？ 營養師闢謠：不敷成本啦！

雞打生長激素？營養師劉學民表示，雞會打的是疫苗，不會打生長激素。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕婆婆媽媽最近上市場買豬肉都喊著：「好貴！好貴！」改吃雞肉又怕雞打了生長激素、抗生素，甚至還有人說，雞脖子打抗生素？營養師劉學民表示，雞會打的是疫苗，不會打生長激素，而是在雞隻的飼料中添加「抗菌劑」。

最近肉雞價格下滑了，劉學民表示，安心吃雞肉吧！白肉雞和土雞的營養都很豐富，主要的差別在於口感和價格。白肉雞因為生產效率較高，所以售價比土雞親民許多，除了富含優質蛋白質，還含有礦物質鉀和維生素A，CP值自然也高出許多！

請繼續往下閱讀...

劉學民在臉書專頁「營養師Couple食記」分享對雞肉3個迷思，他指出，生長激素很貴的，若是給雞打針，成本太高了。以下是3個迷思：

紅肉脂肪含量較高

1.雞胸是白肉，雞腿是紅肉？

●白肉是指肌纖維為快縮肌為主，適合短暫爆發力運動，這些肌纖維中對氧氣依賴性低，故血管密度低、肌紅蛋白含量少，因此肉色偏白。

●紅肉則是肌纖維為慢縮肌，適合有氧、長時間活動，因此對氧氣依賴性高，血管密度高，肌紅蛋白比例高，故肉色偏紅；雞腿則經常承受走動與站立，屬於耐力性運動，故含有較多慢縮纖維，因此，紅肉比例高且脂肪含量也較高。

肉雞飼料相對比牛羊少

2.白肉雞品種不同，飼料轉換率高！

●白肉雞生產效率能提高，是因雞隻育種技術改良，營養飼料配方及飼養環境共同達成。更何況生長激素貴貴的呢！

●肉雞成長週期約5至7週，也因攝取飼料相對於牛羊豬少，較節約能源的蛋白質來源，魚類海鮮也是喔！膽固醇含量也較低，所以多選魚類、海鮮、雞肉的「白肉」是很不錯的呢！

抗生素與人一般 生病才會用

3.雞會打的是疫苗！

好比人類從小長大也會打不同的疫苗，維持肉雞健康也會施打疫苗，有效避免雞隻生病，並可促進生長及疾病的治療。常見做法會於雞隻的飼料中添加「抗菌劑」，輔助雞隻的生長，但也非生長激素和抗生素。抗生素是當雞隻生病時才會使用，跟人生病看醫師服藥一樣且以上也都需嚴格遵守獸醫師處方簽。開立的藥名、用法、用量和停藥期等，才能避免殘留的問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法