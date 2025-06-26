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健康網》15款湯品熱量大揭密 營養師最推「它」並授4要訣
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜歡喝湯，甚至有人吃飯一定要配湯，幫助吞嚥及促進消化，然而營養師高敏敏在臉書「高敏敏 營養師」公佈15款湯品熱量，其中熱量最高的是麻油雞湯，而熱量最低的是蚵仔湯，並因蚵仔高蛋白、低脂肪、湯底清淡最獲推薦。
高敏敏提醒，很多人在家喜歡自己煮馬鈴薯濃湯、南瓜濃湯，這些湯品雖然看起來健康又天然 但像馬鈴薯、南瓜這類原本屬於低升糖的澱粉類一旦打成泥、再經過長時間燉煮後 就容易變成高升糖的食物。如果有血糖問題者建議以原型方式攝取更安心！煮湯時也盡量保留塊狀、減少打泥處理，才能避免血糖飆太快。
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至於15款湯品在以每碗約1人份為基準下，其熱量排名及分析如下：
●麻油雞湯：450 kcal
高油＋補身食材，特別適合冬天進補，但熱量破表，建議適量。
●肉燥湯：420 kcal
以絞肉、油脂為基底，熱量來自油脂與肉類本身。
●四神湯：380 kcal
藥膳型＋內臟類食材，營養豐富，但熱量也不低。
●酥皮濃湯：375 kcal
熱量幾乎來自上方酥皮，油脂與麵粉密集炸彈。
●十全排骨湯：365 kcal
常見中藥補湯，湯底濃郁＋肉量足，熱量偏高。
●蘿蔔排骨酥：335 kcal
帶油排骨與炸過的食材讓熱量上升。
●土魠魚羹：315 kcal
炸土魠＋勾芡羹湯是不少人的最愛，但要節制。
●鮮魚羹：235 kcal
沒有油炸處理的魚羹較清淡，但仍含勾芡熱量。
●清燉牛肉湯：211 kcal
肉量足、湯底無過度油脂 是牛肉湯中相對清爽的選擇
●玉米濃湯：190 kcal
雖名為濃湯，但若沒加酥皮、肉類 熱量其實不算高。
●貢丸湯：185 kcal
丸類屬加工品，雖湯清但丸子本身含脂肪與鈉。
●米粉湯：160 kcal
米粉是主食來源，湯底清淡但澱粉為熱量來源。
●酸辣湯：155 kcal
勾芡＋油＋蛋花等熱量堆疊，建議少喝或稀釋。
●餛飩湯：145 kcal
餛飩皮為澱粉來源，搭配清湯，熱量控制得宜。
●蚵仔湯：127 kcal
蚵仔高蛋白低脂肪，湯底清淡是優選湯品之一。
這樣做 喝出好味道且不怕胖
高敏敏表示，挑對湯，喝起來暖身又安心．因而提供外食喝湯4大原則。
●加蔬菜，增加膳食纖維
高敏敏推薦加入青菜、豆腐、海帶，這樣做，可減緩血糖上升，提升飽足感。
●少加高鈉調味料
少碰醬油、烏醋、酸菜，可選清淡原湯、減鈉版湯品。
●避開加工食品
不要丸子、貢丸、豆皮、滷味類，改選原型食材，例如：魚片、豆腐、蔬菜。
●選清湯、少勾芡類型
勾芡羹湯易增加熱量與負擔，清湯型，例如：蚵仔湯、牛肉湯更優。
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