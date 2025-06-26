健康網》15款湯品熱量大揭密 營養師最推「它」並授4要訣

營養師指出，蚵仔湯的蚵仔高蛋白、低脂肪、湯底清淡是優選湯品之一。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜歡喝湯，甚至有人吃飯一定要配湯，幫助吞嚥及促進消化，然而營養師高敏敏在臉書「高敏敏 營養師」公佈15款湯品熱量，其中熱量最高的是麻油雞湯，而熱量最低的是蚵仔湯，並因蚵仔高蛋白、低脂肪、湯底清淡最獲推薦。

高敏敏提醒，很多人在家喜歡自己煮馬鈴薯濃湯、南瓜濃湯，這些湯品雖然看起來健康又天然 但像馬鈴薯、南瓜這類原本屬於低升糖的澱粉類一旦打成泥、再經過長時間燉煮後 就容易變成高升糖的食物。如果有血糖問題者建議以原型方式攝取更安心！煮湯時也盡量保留塊狀、減少打泥處理，才能避免血糖飆太快。

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營養師提醒，馬鈴薯、南瓜這類原本屬於低升糖的澱粉類一旦打成泥，再經過長時間燉煮後，就容易變成高升糖的食物。如果有血糖問題者要注意；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

至於15款湯品在以每碗約1人份為基準下，其熱量排名及分析如下：

●麻油雞湯：450 kcal

高油＋補身食材，特別適合冬天進補，但熱量破表，建議適量。

麻油雞湯高油＋補身食材熱量破表。（資料照）

●肉燥湯：420 kcal

以絞肉、油脂為基底，熱量來自油脂與肉類本身。

●四神湯：380 kcal

藥膳型＋內臟類食材，營養豐富，但熱量也不低。

●酥皮濃湯：375 kcal

熱量幾乎來自上方酥皮，油脂與麵粉密集炸彈。

●十全排骨湯：365 kcal

常見中藥補湯，湯底濃郁＋肉量足，熱量偏高。

●蘿蔔排骨酥：335 kcal

帶油排骨與炸過的食材讓熱量上升。

●土魠魚羹：315 kcal

炸土魠＋勾芡羹湯是不少人的最愛，但要節制。

土魠魚羹中的炸土魠＋勾芡羹湯，熱量不低。（資料照）

●鮮魚羹：235 kcal

沒有油炸處理的魚羹較清淡，但仍含勾芡熱量。

●清燉牛肉湯：211 kcal

肉量足、湯底無過度油脂 是牛肉湯中相對清爽的選擇

●玉米濃湯：190 kcal

雖名為濃湯，但若沒加酥皮、肉類 熱量其實不算高。

●貢丸湯：185 kcal

丸類屬加工品，雖湯清但丸子本身含脂肪與鈉。

●米粉湯：160 kcal

米粉是主食來源，湯底清淡但澱粉為熱量來源。

●酸辣湯：155 kcal

勾芡＋油＋蛋花等熱量堆疊，建議少喝或稀釋。

●餛飩湯：145 kcal

餛飩皮為澱粉來源，搭配清湯，熱量控制得宜。

●蚵仔湯：127 kcal

蚵仔高蛋白低脂肪，湯底清淡是優選湯品之一。

這樣做 喝出好味道且不怕胖

高敏敏表示，挑對湯，喝起來暖身又安心．因而提供外食喝湯4大原則。

●加蔬菜，增加膳食纖維

高敏敏推薦加入青菜、豆腐、海帶，這樣做，可減緩血糖上升，提升飽足感。

●少加高鈉調味料

少碰醬油、烏醋、酸菜，可選清淡原湯、減鈉版湯品。

●避開加工食品

不要丸子、貢丸、豆皮、滷味類，改選原型食材，例如：魚片、豆腐、蔬菜。

●選清湯、少勾芡類型

勾芡羹湯易增加熱量與負擔，清湯型，例如：蚵仔湯、牛肉湯更優。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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