健康網》瘦子也有中性脂肪 學者列5策略甩油

2025/08/13 07:31

營養學者洪泰雄指出，中性脂肪過高者需減少反式脂肪及過多的飽和脂肪攝取，如餅乾、炸雞等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕什麼是中性脂肪？營養學者洪泰雄於臉書專頁發文表示，中性脂肪（Triglyceride）是血液中最主要的脂肪型態，吃進去的糖和油，身體用不完，就會轉成它來儲存。正常值為「空腹<150mg/dL」，150–199偏高、≧200過高。過高者，需透過規律運動、控制腰圍、減壓、間歇性斷食與飲食控制來改善。

洪泰雄說明，中性脂肪過高是因為吃太多精製澱粉與糖，如白飯、麵包、甜點、手搖飲；過量飲酒，不管是啤酒、甜酒還是烈酒，都會刺激肝臟製造脂肪；缺乏運動使脂肪不被燃燒，長期囤積於體內；肥胖或內臟脂肪過多；遺傳與代謝異常，如家族性高血脂症、胰島素阻抗等。對此，他也列出以下9個方法降低中性脂肪：

調整生活習慣 控腰圍降內臟脂肪

●規律運動：每週至少做150分鐘中等強度運動，如快走、游泳、騎車，並加入阻力訓練，如啞鈴、彈力帶，幫助燃脂。

●控制體重與腰圍：男性腰圍需小於90公分、女性小於80公分，腰圍比體重更能反映內臟脂肪多寡。

●充足睡眠與減壓：睡眠不足與壓力荷爾蒙會讓血脂上升。

●間歇性斷食/35921飲食法：固定三餐、不吃零食，晚餐後不進食，讓身體有足夠時間燃燒脂肪。

飲食調整5策略 宜戒酒

●醣類：挑對、減量。避免白飯、白麵、甜點、含糖飲料；宜選擇糙米、燕麥、藜麥、全麥麵包、地瓜、南瓜。食用技巧：主食量減1/3，先吃蛋白質與蔬菜。

●蛋白質：足夠但不過量。來源有魚、去皮雞胸肉、豆腐、毛豆、蛋，每餐份量約拳頭大小。

●脂肪：選好油，如橄欖油、苦茶油、亞麻仁油、深海魚油（EPA/DHA）；避免反式脂肪及過多的飽和脂肪，如餅乾、奶精、炸雞、奶油等。

營養學者洪泰雄表示，中性脂肪過高者可透過中等強度運動如游泳、快走+阻力訓練來改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄表示，中性脂肪過高者可透過中等強度運動如游泳、快走+阻力訓練來改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

●多吃蔬果：每天至少5份（3份蔬菜、2份水果），建議選低升糖指數（GI值）的莓果、奇異果、蘋果。飯後水果量約拳頭大小即可。

●限酒：最好戒酒。如果非要喝，盡量控制在紅酒100毫升以內，且1週不超過2次。

洪泰雄指出，定期檢查血脂、血糖、肝功能也很重要，若數值持續高於200mg/dL，應諮詢醫師或營養師，必要時配合藥物治療。

他強調，中性脂肪高不是胖子專利，瘦子也會中招。重點不在體重，而在飲食品質與生活型態。用對方法，很多人3個月內就能讓數字降回正常值。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

