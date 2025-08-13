聲音沙啞竟是癌？AI「聽診」新技術曝光！ 錄音抓病灶

聲音沙啞或喉嚨不適，可能是喉癌的早期警訊。最新研究發現，未來或可透過AI分析聲音錄音檔，以非侵入性的方式進行早期篩檢。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕聲音沙啞或喉嚨痛，未來可能不再需要侵入性檢查，AI就能「聽」出癌症警訊。一項最新研究發現，機器學習演算法能透過分析聲音錄音檔，找出人耳無法察覺的喉癌病灶特徵，為早期診斷提供了革命性的新可能。

根據科學網站《Science Alert》報導，喉癌或稱「喉頭癌」，2021年在全球造成約10萬人死亡。目前的診斷方式，需由專科醫師透過鼻咽內視鏡或切片等侵入性程序來確認。

然而，由奧勒岡健康與科學大學 （Oregon Health and Science University） 與波特蘭州立大學 （Portland State University） 的研究人員，在分析了306名北美參與者的錄音檔後，成功在男性聲音中，識別出喉部良性與惡性病灶的獨特聲學特徵。研究團隊指出，聲音中的「諧波噪音比」，是區分健康與癌變聲音的關鍵指標。

這項研究目前在女性聲音中，尚未找到具有統計學意義的識別特徵，研究人員希望能透過更龐大的資料庫在未來取得突破。

研究主要作者、臨床資訊學家詹金斯 （Phillip Jenkins） 表示，基於這次的發現，他估計在經過更大規模的數據集訓練與臨床驗證後，「類似的工具可能在未來幾年內進入試點測試階段」。

這項發表於《數位健康前沿》（Frontiers in Digital Health） 期刊的研究，意味著未來非專科醫師，也可能利用這類數位篩檢工具，幫助高風險患者更早獲得診斷。

