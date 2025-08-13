自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》中颱楊柳侵台 醫籲遠離大樹停車、避雨 保平安

2025/08/13 11:01

中颱楊柳侵台，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒民眾，警告避免在大樹下停車、避雨；圖為情境照。（圖取自freepik）

中颱楊柳侵台，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒民眾，警告避免在大樹下停車、避雨；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中颱楊柳中午前後登陸後，南部地區風雨將迅速轉強，基北宜間歇風雨，大台北地區下午傍晚可能颳8、9級強陣風。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒民眾，颱風來襲時，風雨與環境變化大，別做4件事，保護自己與家人的生命安全。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享颱風期間不要做的4件事：

1.外出「追風看浪」或拍照打卡

很多人颱風天喜歡到海邊看浪、拍影片，但這是超危險行為。颱風天的海景，不值得用生命去換。

●巨浪與強風可能在瞬間捲人入海

●海邊、河堤和港口在颱風時會有「瘋狗浪」

●風速高時，即使站穩也可能被吹倒受傷

2.強風會讓樹木倒塌，甚至吹落大型招牌或瓦片。

●避免在大樹下停車或避雨

●避免走靠近工地、鐵皮屋頂或年久失修的建築

●這些地方在颱風時都是高危區

3.颱風天洗衣曬衣或打開窗戶「透氣」

強風可能把衣物吹走，甚至把窗戶吹壞。

●颱風帶來的空氣並不「清新」，可能夾帶粉塵與污染物

●打開窗戶反而會讓雨水灌入、家具損壞

●強風進屋也可能讓門窗變形
.
4.忽略官方警報，自行判斷出門

有人覺得「雨小一點應該沒事」，但颱風威脅不只來自降雨。

●暴風圈內風速隨時可能瞬間增強

●河川暴漲、山區土石鬆動都不是肉眼能判斷的

●官方停班停課與警戒是基於安全考量

黃軒表示，颱風天的首要原則是，少不必要的外出與危險動作。事先儲水、準備手電筒與行動電源，保持手機電量，確保能接收緊急訊息。

