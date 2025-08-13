自由電子報
健康網》牙菌斑是血管老化殺手？ 醫點名2堅果助改善

2025/08/13 10:19

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，補充Omega-3脂肪酸可保持血管彈性，如夏威夷果仁；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕保養血管靠少油、少鹽、多運動就好？新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，血管年輕不是運氣，身體一些隱藏狀態都會加速血管老化，如牙菌斑少曬太陽吃太多糖。他建議補充Omega-3脂肪酸來保持血管彈性，如核桃夏威夷果仁；至於許多人認為健康的杏仁並未上榜，其成分幾乎為Omega-6，吃多可能會造成慢性發炎、嘴破等問題。

血管健康關鍵在「內皮」

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文表示，人體全身的血管就像一條超長的水管，而「血管內皮細胞（Vascular Endothelium）」就是鋪在水管內壁那層薄如蟬翼、卻極其重要的「不沾塗層」。

他進一步說明，這層細胞十分聰明，它會感知血液流速、壓力，並釋放一氧化氮（Nitric Oxide, NO）。一氧化氮能讓血管擴張、保持彈性、防止血液凝塊、抵抗發炎，保護血管。

簡單來說，體內一氧化氮充足，血管即放鬆有彈性，血流就會通暢，血壓也能穩定；反之，若一氧化氮不足，血管容易緊繃發炎，造成高血壓、動脈硬化風險飆升。

3大血管殺手

●牙菌斑：口腔裡的致病菌和它引發的發炎物質，會搭著血流的「便車」巡迴全身，直接攻擊血管內皮，造成發炎、抑制一氧化氮的生成。

蕭捷健引述1篇發表在《高血壓》（Hypertension）期刊的研究指出，患有中重度牙周病的患者，其血管內皮功能明顯比健康者差；後續研究更發現，當這些患者接受深度洗牙等牙周治療後，他們的血管擴張能力在幾個月內就有顯著改善。

●少曬太陽：有研究顯示，當陽光中的紫外線（UVA）照射到皮膚時，能將皮膚中儲存的硝酸鹽轉化為一氧化氮，並釋放到血液循環中；1項大型研究甚至觀察到，在排除氣溫等干擾因素後，接受較多日照的人，血壓普遍較低。

不過，蕭捷健強調，這並不是要我們頂著烈日曝曬。每天在早晨或傍晚時段，讓皮膚適度地曬10–15分鐘太陽，就像是為身體免費補充血管鬆弛劑。

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，每天早晨或傍晚曬10–15分鐘太陽，有益於血管健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

●高血糖：如果飽和脂肪是慢慢侵蝕血管的鏽蝕，那高血糖就像是把血管直接泡在王水裡，傷害又快又猛。當血糖飆升，體內會產生大量自由基，這些自由基會讓原本該製造一氧化氮的酵素（eNOS）短路，反過來製造出更多有害物質。

蕭捷健提醒，體內若有過多的糖分，會與蛋白質相結合，形成「糖化終產物（AGEs）」，讓血管壁變得像「硬掉的豬皮」，僵硬而脆弱。

補對好油才能保護血管

蕭捷健提到，很多人知曉補充Omega-3脂肪酸能抗發炎、增加一氧化氮；但卻會忽略現代飲食中來自大豆油、玉米油、葵花油的Omega-6攝取量已嚴重超標。

他分享，這2者會競爭體內的代謝路徑。當Omega-6 : Omega-3比例在理想值（約1:1-4:1）時，身體就不容易處於慢性發炎狀態；但現代人比例經常高達20:1。

另外，有些人會想說補充堅果來攝取Omega-3脂肪酸，加上以為杏仁很健康，於是將杏仁當成健康零嘴。蕭捷健提醒，杏仁幾乎沒有omega-3脂肪酸，它多半只含Omega-6，吃多容易嘴破，若長期吃又無法補足所需營養時，血管的修復力可能就會打折。

相較之下，他指出，核桃（Walnut）、夏威夷果仁才是比較好的堅果選擇，它們富含大量的Omega-3脂肪酸，能有效平衡脂肪酸比例。

2招讓血管回春

想要讓血管保持年輕有彈性，日常生活的保養必不可少。蕭捷健整理以下2大重點，幫助民眾維持身體健康：

●讓一氧化氮上線：首先要吃對蔬菜，多吃富含硝酸鹽的深綠色蔬菜，如甜菜根、菠菜、芝麻葉、萵苣；聰明曬太陽，每天10–15分鐘，避開正午烈日；定期看牙醫，半年洗一次牙，徹底清除牙菌斑，跟牙周病說再見；規律運動，讓血流加速，會「沖刷」內皮，刺激一氧化氮大量分泌。

●讓小而密低密度脂蛋白（sdLDL）下線：控管糖與精製澱粉，這是降低三酸甘油酯和壞膽固醇最直接的方法；補充對的堅果，如核桃、夏威夷果仁；多吃Omega-3，每週吃2次深海魚，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚等。

