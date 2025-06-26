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健康網》新型瘦瘦針1個月只要打1次 有望成控糖減重新選擇

2025/06/26 20:39

最新國外研究發現，1款新型長效減重藥，只需每1個月施打1次，對肥胖或糖尿病患者都有明顯幫助；示意圖。（圖取自shutterstock）

最新國外研究發現，1款新型長效減重藥，只需每1個月施打1次，對肥胖或糖尿病患者都有明顯幫助；示意圖。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕瘦瘦針常被用來治療減重、糖尿病；對此，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼分享最新國外研究指出，1款新型長效減重藥，只需每1個月施打1次，對肥胖或糖尿病患者都有明顯幫助，效果不輸目前每週1次的瘦瘦針，望未來通過更大型研究並上市，成為控糖減重治療的新選擇。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文引述1項刊登在頂尖的醫學期刊《NEJM》的最新試驗開發1款新型長效減重藥，學名叫Maridebart cafraglutide（暫時稱作「MariTide」），由美國製藥公司Amgen開發。相比於現有的GLP-1類似藥物，其不只啟動GLP-1受體，還會「阻斷」另一種叫GIP的受體，讓減重效果更強。

​該研究納入592名肥胖者，平均BMI為37.9，其中有些人還合併糖尿病，研究人員將受試者分組，施打不同劑量，分別為：固定劑量，每4週打1針；循序漸進提升劑量，每4週打1針；以及對照組施打安慰劑。進行52週後發現：​

●一般肥胖族群：最低減重平均減重12.3%，最高減重平均減重16.2%。相比之下，打安慰劑的人只減少2.5%。

研究顯示，一般肥胖族群在施打新型瘦瘦針後，平均減重效果佳；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）.jpg

研究顯示，一般肥胖族群在施打新型瘦瘦針後，平均減重效果佳；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）.jpg

​●合併糖尿病的肥胖族群：減重約8.4-12.3%，同時糖化血色素（HbA1c）下降1.2-1.6%

​針對該藥物之副作用，研究人員指出，其常見副作用為腸胃不適，如噁心、拉肚子等，但若劑量慢慢加上去後，副作用會明顯減少。整體安全性良好，沒有發現新的重大風險。

蔡明劼總結，這是1種1個月打1針的新型瘦瘦針，對肥胖或糖尿病患者都有明顯幫助，效果不輸目前每週1次的瘦瘦針。期待未來通過更大型研究並上市，成為控糖減重治療的新選擇。

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