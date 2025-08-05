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血中有蟲！10多歲少男到原始部落未用藥 驚染瘧疾發燒嘔吐

2025/08/05 16:15

一名少年前往瘧疾流行地區但未服用藥物，返國後發現感染惡性瘧。示意圖。（照片來源：shutterstock）

一名少年前往瘧疾流行地區但未服用藥物，返國後發現感染惡性瘧。示意圖。（照片來源：shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內新增1例境外移入瘧疾病例，為10多歲外國籍男性，曾到西非多哥共和國的原始部落，因為聽信地陪建議未服用瘧疾預防藥物，並於當地被蚊子叮咬，入境台灣前即出現發燒、噁心、嘔吐、腹瀉及呼吸喘等症狀，入境後症狀惡化就醫檢驗發現感染惡性瘧，目前血中瘧原蟲數量仍多，持續住院治療中。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名10多歲外國籍男性，今年7月上旬曾與家人前往西非多哥共和國停留2週，並曾到衛生環境較差的原始部落，但未穿著長袖衣褲，自述有被蚊蟲叮咬，但被地陪說服瘧疾在當地十分普遍，不用服用藥物而未用藥。

不過，就在離開多哥共和國1週後，出現發燒、噁心、嘔吐、腹瀉、呼吸喘等症狀，抵台後曾經兩度到診所就醫仍未改善，後續出現小便量變少、尿液顏色變深，因此在發病2週後至急診檢查，有高燒、黃疸、脾臟腫大，以及血小板偏低等狀況，經檢驗在血液中發現瘧原蟲，確診感染惡性瘧。

林詠青指出，該男在住院期間使用瘧疾治療藥物，已經退燒、生命徵象穩定，且食慾與活動力改善，血小板指數回升，只是血中瘧原蟲數量仍高，進而持續住院治療中。經過疫調發現，其同行家人，目前沒有疑似症狀。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，今年累計15例瘧疾境外移入，為近19年同期最高，介於10多歲至60多歲，感染地以非洲國家為主，其中，感染惡性瘧者12例、感染間日瘧者2例及諾氏瘧者1例。

瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，以惡性瘧及間日瘧最常見。大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，如未接受適當治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷，嚴重可能導致死亡。

疾管署針對瘧疾流行地區發出警示。（疾管署提供）

疾管署針對瘧疾流行地區發出警示。（疾管署提供）

疾管署呼籲，出國前往瘧疾流行區域前，務必前往旅遊醫學門診諮詢。（疾管署提供）

疾管署呼籲，出國前往瘧疾流行區域前，務必前往旅遊醫學門診諮詢。（疾管署提供）

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內新增1例瘧疾境外移入病例。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內新增1例瘧疾境外移入病例。（記者林惠琴攝）

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