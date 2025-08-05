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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

豪大雨不斷！高市類鼻疽+2 累積達11例

2025/08/05 15:24

高雄豪雨引發類鼻疽感染風險險，衛生局公布新增病例，提醒接觸污水時應注意防護。（資料照）

高雄豪雨引發類鼻疽感染風險險，衛生局公布新增病例，提醒接觸污水時應注意防護。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市近期因西南氣流帶來豪大雨，導致各地出現積淹水，易引發類鼻疽感染，衛生局今（5）日公布7月29日至8月4日新增2例類鼻疽個案，個案分別居住在大寮、梓官，都有污水污泥接觸史。

衛生局指出，最近一週新增2例類鼻疽個案，個案年齡介於50多歲至60多歲，2例皆有污水污泥接觸史及慢性病史，總計高雄市自丹娜絲颱風後至8月4日，已累積11例類鼻疽個案。

類鼻疽是由感染類鼻疽桿菌引起，此菌在土壤、水池及積水環境中存在，主要傳染途徑是皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水引起，也可能經由吸入、食入受污染的土壤或水，或吸入受污染的塵土而受感染，但一般情形下並不會由人直接傳染給人。

衛生局表示，近日高雄受強勁西南氣流影響出現短延時強降雨，連日大雨，容易使污水及土壤中的類鼻疽桿菌暴露地面，進而加速傳播。衛生局呼籲民眾雨後清理環境時，務必留意戴口罩、手套及雨鞋等個人防護，落實「裝備要齊全」、「積水要清除」、「飲食要注意」、「有症狀要就醫」防疫4要，以降低類鼻疽、腸道傳染病鉤端螺旋體病及登革熱等傳染病感染機率。

衛生局呼籲民眾雨後清理環境時，務必留意戴口罩、手套及雨鞋等個人防護，落實「裝備要齊全」、「積水要清除」、「飲食要注意」、「有症狀要就醫」防疫4要，以降低類鼻疽、腸道傳染病鉤端螺旋體病及登革熱等傳染病感染機率。民眾如有傳染病相關疑問，可至疾管署官網查詢或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

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