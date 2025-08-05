廣東屈公病恐釀本土病例破蛋 我疾管署：入境發燒加強抽血檢驗

疾管署副署長曾淑慧表示，即起將廣東的屈公病旅遊疫情建議等級提升至第二級警示（Alert）。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕今年台灣尚未出現本土屈公病、登革熱，但鄰居中國廣東的屈公病疫情加劇，且港澳等地也出現廣東移入病例，因此我國疾管署副署長曾淑慧表示，即起將廣東的屈公病旅遊疫情建議等級提升至第二級警示（Alert），並加強國際及小三通港埠的防疫宣導及發燒篩檢，若旅客來自流行地區出現發燒會攔截抽血採檢，其他疑似症狀個案則轉衛生局追蹤與關懷。

國際屈公病疫情持續加劇，全球今年已累計逾25萬例。中國廣東省近期疫情嚴峻，近1週即新增2892例病例，以佛山市最嚴峻，該市今年截至7月31日累計逾6900例病例，該省其他城市亦出現病例。另澳門及香港等地也出現中國廣東移入的病例，澳門近日更已有2例本土病例。

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曾淑慧指出，目前已提升中國廣東的旅遊疫情建議等級至第二級「警示」（Alert），以及提升肯亞至第一級「注意」（Watch）。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，今年國內屈公病均為境外移入，累計16例，為近6年同期最高，感染國家以印尼13例為多，其次為菲律賓2例及斯里蘭卡1例。

曾淑慧指出，持續監測國際屈公病疫情，近期廣東病例數新增很快，由於病媒蚊與登革熱相同，境外移入引發本土流行風險增高，因此若旅客來自流行地區出現發燒會攔截抽血採檢，其他疑似症狀個案則轉給衛生局追蹤與關懷。

疾管署提醒民眾前往屈公病地區，應落實防蚊措施。（疾管署提供）

曾淑慧也提醒，民眾規劃前往中國廣東或其他屈公病流行地區，應除了注意手部衛生、呼吸道禮節外，還要落實防蚊措施，包含穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液，並居住在設有紗窗紗門且衛生設備完善住所等。

此外，入境時如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員；返國後出現相關症狀，也應儘速就醫並落實防蚊措施，主動告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），以利及早通報、診斷及治療。

中國廣東發生屈公病疫情，疾管署列國際旅遊疫情警示。（疾管署提供）

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