類鼻疽、鉤端螺旋體增加 有人「吸入」細菌染病！

類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水環境，風災、水災後如皮膚有傷口易造成感染。（資料照，記者許麗娟攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕疾管署今（5日）公布上週新增3例本土類鼻疽病例，均有污水、污泥接觸史，同時風災後經常會出現的鉤端螺旋體病，也在丹娜絲颱風後新增4例，其中3例也有污水、污泥接觸史，1例無相關接觸史，不排除是風災將土壤中的鉤端螺旋體吹起被吸入人體而造成感染。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週新增3例本土類鼻疽，包含高雄市2例及台中市1例，介於50多歲至60多歲，發病日在7月21日至30日，均有污水、污泥接觸史；今年累計35例本土類鼻疽，其中2例死亡，為歷年同期第3高，僅低於2005年及2024年均48例，以65歲以上22例、50至64歲11例為主要年齡層，其中13例於丹娜絲颱風後發病，分布於高雄市11例、台南市及台中市各1例。

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郭宏偉也指出，今（2025）年累計19例本土鉤端螺旋體病，其中4例於丹娜絲颱風後發病，分布台中市3例、花蓮縣1例，年齡介於40多歲至70多歲，在7月12日至22日發病，3例有污水、污泥接觸史，其餘1例不排除是風災將土壤中的鉤端螺旋體吹起被吸入人體而造成感染。

疾管署提醒，強風暴雨易使土壤及泥水中的病源菌等暴露於地面並更易傳播，除了接觸傳播外，尚可能造成吸入性感染，因此民眾清理家園時，除戴防水手套及長靴外，也要戴口罩，避免吸入受污染的塵土或水滴。糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，近期如有發燒、咳嗽等症狀應儘速就醫，即早診斷與治療。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，丹娜絲颱風後，持續新增類鼻疽與鉤端螺旋體病個案。（記者林惠琴攝）

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