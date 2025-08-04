邱泰源位置不保？盛傳接任人選 「醫聲」四起留人

衛福部長邱泰源屢遭外界點名下台。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕首波大罷免失利，民進黨檢討聲浪不斷，衛福部長邱泰源更是屢遭點名下台，因此醫界連日來啟動護「源」大作戰，從各地醫師公會、醫師公會全聯會，到今（4日）台灣社區醫院協會、台灣婦產科醫學會均發出聲明為邱泰源「讚聲」，但目前各種人事傳聞四起，衛福部長接棒者除了流傳許久的前成大醫學院院長沈延盛外，也有消息爆出不排除由衛福部次長林靜儀上位。

回顧邱泰源接任衛福部長前，就遭台灣醫療工會聯合會點名「不是理想人選」，中華民國身心障礙聯盟當時也直言無法接受，但醫師公會等基層醫界力挺，最後順利接棒。

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不過，上任後，脫口而出總統賴清德為了醫院推動淨零減碳，打電話罵環境部長彭啓明，讓外界詫異，面對醫用輸液緊張、急診壅塞困境、狼醫平台設立等事件的應對亦遭質疑，被綠委痛批是「太空人內閣」，在不少年輕族群使用的社群Threads上也是一片罵聲。

如今邱泰源屢遭點名下台，上週各地醫師公會發布聯合聲明，強調「衛福部在邱泰源部長帶領下，更展現對台灣人民健康最大的承諾和行動力」；醫師公會全聯會也以聲明盛讚邱泰源「持續展現醫療專業與行政整合能力」。

今日台灣社區醫院協會理事長朱益宏、總統府資政李茂盛及國策顧問何黎星、康義勝亦接棒聲明，以「健康台灣推動更需要對實務有經驗的穩健舵手」來表達對邱泰源的肯定；台灣婦產科醫學會也發布聲明，強調邱泰源「展現卓越的領導能力及遠見，為我國醫療發展貢獻良多」。

「刀下留人」的「醫聲」不斷，但在首波大罷免成績黯淡下，為了2026、2028選戰，爭議部會首長需要煥然一新的建言也持續發酵。針對衛福部長接任人選，身為癌症專家的台南幫沈延盛，在罷免投票前就流傳許久，只是現值朝小野大、局勢混亂，若真的被徵詢，他是否願意此時入局，不少醫界人士抱持觀望態度。

現在更有最新傳言爆出，在朝野針鋒相對下，新上任人選必須熟悉衛福部業務，以發揮為政策辯護的功能，因此不排除讓火力十足的林靜儀上位。不過，林靜儀過去在Threads上面對急診醫師訴苦的「小腦袋說」，曾掀起軒然大波，一些醫界人士認為，資歷尚淺、待磨練，且政治性格太鮮明，對賴政府未必是加分，更直言，若真是她接任，「實在太出乎意料了」。

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