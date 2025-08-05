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健康 > 杏林動態

高雄市立民生醫院升級 中山、台大注入頂尖醫學資源

2025/08/05 13:41

高雄市政府、中山大學、臺灣大學簽署「高雄市立民生醫院醫療管理」產官學醫療合作簽約。（記者黃良傑攝）

高雄市政府、中山大學、臺灣大學簽署「高雄市立民生醫院醫療管理」產官學醫療合作簽約。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕南北醫官學界聯手共創醫療新局！國立中山大學、國立台灣大學及高雄市政府三方合作，今（5）日簽署合作協議，共同協助高雄市立民生醫院照顧高雄市民健康，也在提升在地醫療品質及學術發展邁進一大步。

合作協議由市長陳其邁見證，由中山大學校長李志鵬及台灣大學醫學院院長吳明賢、台大醫院院長余忠仁及高雄市立民生醫院院長黃豐締共同簽署。

陳其邁致詞時感謝民生醫院在新冠疫情期間，成為中央指定的傳染病應變醫院，迅速清空部分樓層收治病患，設立社區篩檢站、提供疫苗接種服務，民生醫院多年來深耕社區，除肩負基層教學與急救責任醫院、積極承擔公衛任務；民生醫院設有飛象飛躍家園、HERO中心的成立更照護到特殊疾病孩童及多元性別市民，已是高雄公共醫療重要支柱。

他感謝中山與臺大醫學院聯手，將頂尖醫管研究及醫學中心等級資源導入民生醫院，落實醫療升級、教學強化及研究推動目標。

中山大學校長李志鵬強調此次合作，代表學術界與公部門攜手共構優化在地醫療網，中山將發揮在醫務管理、公共政策與健康照護管理等領域的教研優勢，協助民生醫院進行制度優化、服務流程改善與品質管理培訓，並推動跨校跨域的學術合作，提升臨床與學術整合發展的量能。

中山大學醫學院將大力推動智慧醫學與精準醫療，強化次世代跨域醫學研究，整合南部地區資源，提升臨床實務與醫療能量，並落實大學服務社會、促進健康公平的使命，貫徹聯合國與我國的永續發展目標（SDGs）。

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