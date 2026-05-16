陽明交大附醫前進宜蘭頭城 打造社區整合照護前哨站

陽明交大附醫打破醫療資源與偏鄉的距離，今天到頭城引入「智慧步態分析檢測」，邀請長者共襄盛舉。（陽明交大附醫提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國立陽明交通大學附設醫院響應政府「健康台灣深耕計畫」，今（16）天在頭城國小舉辦「高齡健康促進・頭城啟航」活動，由院長黃志賢擔任「領航員」，手持船頭帶領大家揮動標語船槳，象徵醫療艦隊由頭城揚帆出航，是未來社區整合照護的前哨站。

宜蘭高齡人口比例持續攀升，陽明交大附醫將打破醫療資源與偏鄉的距離，今天到頭城引入「智慧步態分析檢測」，邀請長者只需簡單行走，即可精準掌握平衡能力與跌倒風險。

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現場也導入「ICOPE 整合性長者功能評估」，從認知、行動、營養到心理健康進行全面掃描，協助民眾早期發現衰弱、失能、憂鬱、營養不良或認知退化等風險，活動還結合慢性病防治與失智症預防宣導，鼓勵長者從日常生活中建立自我健康管理能力，延緩功能退化與失能發生。

黃志賢說，「頭城啟航」不只是單次健康宣導，更是未來社區整合照護的前哨站，將以頭城為啟航點，並陸續深入壯圍、員山、大同、南澳、宜蘭市及礁溪等地，針對篩檢發現的高風險長者，進一步連結醫療門診、社區醫療群、長照資源、居家復能及營養運動課程，落實「早期發現、即時介入、持續追蹤」的預防照護模式。

陽明交大附醫院長黃志賢（中）擔任「領航員」，手持船頭帶領大家揮動標語船槳，象徵醫療艦隊由頭城揚帆出航，是未來社區整合照護的前哨站。（陽明交大附醫提供）

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