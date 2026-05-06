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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》血糖高別只怪澱粉 美網紅醫推5飲品助控糖：喝錯反傷身

2026/05/06 17:10

在美國執業的網紅醫師金里納（Leonid Kim）表示，咖啡、綠茶等5種特定天然飲品可輔助降血糖，但不能取代藥物或醫療；示意圖。（圖取自freepik）

在美國執業的網紅醫師金里納（Leonid Kim）表示，咖啡、綠茶等5種特定天然飲品可輔助降血糖，但不能取代藥物或醫療；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕控糖不只和澱粉、甜食有關，日常喝的飲品，也可能影響血糖波動。在美國執業的網紅醫師金里納（Leonid Kim）表示，有些人若在調整飲食、睡眠、運動與阻力訓練後，血糖仍偏高，建議日常不妨飲用5種特定飲品輔助控糖。不過，由於每種飲品具有不同作用機制，也有副作用與禁忌，因此飲用時須留意，也不能取代藥物或醫療。

5大天然控糖飲品一次看

除了飲食掌控澱粉與甜食有助穩定血糖外，金里納於擁有逾71萬位訂閱戶的YouTube頻道上表示，日常5種天然飲料也能助控糖：

蘆薈汁：蘆薈汁常被視為外用保養品，但飲用蘆薈汁也可能有助血糖調節。因蘆薈含有多醣體、多酚等活性化合物，或可改善細胞胰島素訊號傳遞，讓葡萄糖更有效地進入肌肉與肝臟，同時也可能減緩小腸對碳水化合物的分解，並減少肝臟製造葡萄糖。不過，他特別提醒，若要飲用，應選擇市售已去除「蘆薈素」的產品，以免引起腹瀉或增加肝臟毒性風險。此外，肝病患者與孕婦也不宜飲用。

葫蘆巴籽茶：金里納表示，葫蘆巴（Fenugreek）種子含有特殊胺基酸，可促進胰島素分泌，且主要在血糖升高時發揮作用，較不容易造成低血糖。簡單飲用法是將1茶匙葫蘆巴種子浸泡一晚，隔天早上飲用；若連種子一起咀嚼，其中可溶性纖維也會在腸道形成凝膠，有助延緩餐後血糖上升。不過，孕婦、哺乳期女性，以及對花生或大豆過敏者應避免食用。

綠茶：綠茶富含兒茶素，尤其是EGCG，可能增強肌肉細胞的胰島素訊號，也能在腸道中抑制澱粉分解酶，減少糖分吸收。若想作為日常控糖輔助，建議可每天飲用1-3杯無糖綠茶，但不建議自行服用高劑量綠茶萃取物膠囊，以免增加肝臟損傷風險。此外，綠茶會影響鐵質吸收，貧血者最好與餐點間隔至少1小時再飲用。

咖啡：金里納指出，大型觀察性研究發現，習慣性飲用咖啡與較低的第2型糖尿病風險有關，且呈現劑量依賴性。咖啡中的綠原酸可能改善肌肉與肝臟胰島素敏感性，也可能啟動細胞防禦路徑，保護胰臟β細胞。不過，這類研究多屬相關性，不能解讀成「喝咖啡就能治療糖尿病」，仍應避免加糖、奶精或高熱量配料，以免反而造成血糖負擔。

肉桂茶：金里納表示，肉桂中的活性成分肉桂醛，或可提高細胞處理葡萄糖的效率，也能阻斷腸道內部分糖分吸收酵素。可在攝取高碳水餐點前，用肉桂棒沖泡成茶飲。不過，他特別提醒，應選擇「錫蘭肉桂」，而非市面常見的「玉桂」（菌桂或中國肉桂），因為後者香豆素含量較高，若長期大量攝取，可能對肝臟造成負擔。

網紅醫：飲用前應諮詢醫師

金里納強調，這些飲品只能作為生活中的輔助工具，不能取代均衡飲食、規律運動、良好睡眠，更不能自行取代降血糖藥物。若本身已有糖尿病、正在服用降血糖藥、懷孕、哺乳、肝功能異常或有過敏體質等，飲用前應先諮詢醫師，避免低血糖、肝臟負擔或藥物交互作用。

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