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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》Apple Watch「高血壓通知」上線 醫：沒示警不代表正常

2026/05/17 11:40

家醫科醫師余貴華提醒果粉，Apple Watch沒響，並不代表血壓正常。（圖取自freepik）

家醫科醫師余貴華提醒果粉，Apple Watch沒響，並不代表血壓正常。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕Apple Watch 的「高血壓通知功能」在台灣上線。家醫科醫師余貴華在臉書粉專「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」表示，Apple Watch 的高血壓通知透過心率感測器的資料，分析血管對心跳的反應。以 30 天為週期檢視相關資料；當偵測到持續出現高血壓徵象時，便會發出通知。

余貴華引用《美國醫學會雜誌JAMA》指出，這項功能比較擅長「抓出」有高血壓的人，而不是用來「排除」沒有高血壓。手錶如果有響，真的高血壓的機率不低，但如果沒響，並不代表血壓一定正常。

余貴華提醒，目前診斷高血壓的黃金標準，還是傳統的手臂袖帶式血壓測量。Apple Watch 比較適合當作提醒工具：有通知時就應該就醫評估；至於有高血壓家族史、肥胖或年紀較大的高風險族群，就算手錶沒提醒，也還是要定期用傳統血壓計量測。

高血壓通知功能適用於 Apple Watch Series 9 及後續機型，以及 Apple Watch Ultra 2 及後續機型。本功能不適用於 22 歲以下人士、已被診斷為高血壓者，或懷孕期間使用。

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