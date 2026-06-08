突發性聽力下降 把握72小時黃金治療期

▲單側耳朵突然悶塞、聽力下降，可能是突發性耳聾警訊，出現症狀後應把握72小時黃金治療期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

耳朵突然聽不清楚，別以為只是耳朵進水或太累所致，小心可能是俗稱「耳中風」的突發性耳聾。醫師提醒，突發性耳聾不只發生在高齡族群，青壯年患者也不少見，若出現單側耳朵悶塞、聽力突然下降等症狀，應把握72小時黃金治療期儘速就醫。

單側耳朵悶塞 耳中風警訊

新光醫院耳鼻喉科主治醫師郭又瑄表示，突發性耳聾最大的特徵是突然發生，多數集中在單側耳朵。患者常形容耳朵像被塞住一樣，有明顯悶塞感，聽力在短時間內快速下降，有些人還會合併耳鳴、頭暈或暈眩等症狀。

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病因不明 可能是病毒感染

郭又瑄指出，突發性耳聾的確切病因目前仍未完全明朗，但醫界普遍認為可能與病毒感染有關，也有研究推測與內耳血管阻塞有關，類似身體其他部位發生中風的概念，因此被稱為「耳中風」。

此外，生活習慣也可能成為影響因素。郭又瑄表示，長期處於高壓狀態、經常熬夜、睡眠不足，或使用部分具有耳毒性的藥物，例如特定化療藥物等，都可能增加聽力受損風險。雖然不一定直接導致突發性耳聾，但仍可能對內耳健康造成影響。

她提醒，突發性耳聾具有黃金治療時間，一般建議在症狀出現72小時內開始接受治療，預後通常較佳。若發現接電話時某一側耳朵突然聽不清楚、聽力明顯變差，或耳朵持續有異常悶塞感，不應自行觀察等待，更不要誤以為只是感冒、鼻塞或耳朵進水造成，應盡快至耳鼻喉科檢查。

除了耳中風外，耳垢堵塞也是常見造成聽力下降的原因之一。郭又瑄指出，部分民眾在游泳或洗澡後，耳道進水導致耳垢吸水膨脹，進而堵塞耳道，可能出現突然聽不見或聽力變差的情況。

棉花棒挖耳 增加發炎風險

不過，她不建議民眾習慣性使用棉花棒挖耳朵。因棉花棒往往會將耳垢推向更深處，不但容易造成耳垢堆積，還可能刮傷耳道皮膚，增加發炎風險。若耳垢已影響聽力或造成不適，建議由耳鼻喉科醫師利用專業器械清除較為安全。

郭又瑄強調，耳垢本身具有保護耳道、阻擋灰塵與細菌的作用，若平時沒有耳悶、疼痛或聽力異常等問題，其實不需要定期清耳朵。

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