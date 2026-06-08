自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

突發性聽力下降 把握72小時黃金治療期

2026/06/08 05:30
突發性聽力下降 把握72小時黃金治療期

▲單側耳朵突然悶塞、聽力下降，可能是突發性耳聾警訊，出現症狀後應把握72小時黃金治療期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

耳朵突然聽不清楚，別以為只是耳朵進水或太累所致，小心可能是俗稱「耳中風」的突發性耳聾。醫師提醒，突發性耳聾不只發生在高齡族群，青壯年患者也不少見，若出現單側耳朵悶塞、聽力突然下降等症狀，應把握72小時黃金治療期儘速就醫。

單側耳朵悶塞 耳中風警訊

新光醫院耳鼻喉科主治醫師郭又瑄表示，突發性耳聾最大的特徵是突然發生，多數集中在單側耳朵。患者常形容耳朵像被塞住一樣，有明顯悶塞感，聽力在短時間內快速下降，有些人還會合併耳鳴、頭暈或暈眩等症狀。

病因不明 可能是病毒感染

郭又瑄指出，突發性耳聾的確切病因目前仍未完全明朗，但醫界普遍認為可能與病毒感染有關，也有研究推測與內耳血管阻塞有關，類似身體其他部位發生中風的概念，因此被稱為「耳中風」。

此外，生活習慣也可能成為影響因素。郭又瑄表示，長期處於高壓狀態、經常熬夜、睡眠不足，或使用部分具有耳毒性的藥物，例如特定化療藥物等，都可能增加聽力受損風險。雖然不一定直接導致突發性耳聾，但仍可能對內耳健康造成影響。

她提醒，突發性耳聾具有黃金治療時間，一般建議在症狀出現72小時內開始接受治療，預後通常較佳。若發現接電話時某一側耳朵突然聽不清楚、聽力明顯變差，或耳朵持續有異常悶塞感，不應自行觀察等待，更不要誤以為只是感冒、鼻塞或耳朵進水造成，應盡快至耳鼻喉科檢查。

除了耳中風外，耳垢堵塞也是常見造成聽力下降的原因之一。郭又瑄指出，部分民眾在游泳或洗澡後，耳道進水導致耳垢吸水膨脹，進而堵塞耳道，可能出現突然聽不見或聽力變差的情況。

棉花棒挖耳 增加發炎風險

不過，她不建議民眾習慣性使用棉花棒挖耳朵。因棉花棒往往會將耳垢推向更深處，不但容易造成耳垢堆積，還可能刮傷耳道皮膚，增加發炎風險。若耳垢已影響聽力或造成不適，建議由耳鼻喉科醫師利用專業器械清除較為安全。

郭又瑄強調，耳垢本身具有保護耳道、阻擋灰塵與細菌的作用，若平時沒有耳悶、疼痛或聽力異常等問題，其實不需要定期清耳朵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中