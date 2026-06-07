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健康 > 杏林動態

佛教僧伽醫護基金會與豐原醫院攜手舉辦大型健檢 吸引約200人僧伽到場

2026/06/07 11:50

自備各式簡易醫療床等設備，為僧眾檢查牙齒等。（記者歐素美攝）

自備各式簡易醫療床等設備，為僧眾檢查牙齒等。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕財團法人佛教僧伽醫護基金會今天結合500名志工，在衛生福利部豐原醫院舉辦「全國僧伽健康檢查及義診活動」，吸引約200名全國僧伽到場健檢，基金會常務董事李懋華表示，盼透過美國推動的「價值醫療」精神，讓僧伽用最少的時間、最少的花費獲得最多的醫療及保健服務，並在寺院推健康管理員的制度，讓志工認養寺院，建立僧伽完整的醫療模式，推廣到各縣市。

僧伽醫護基金會董事長慧明法師（釋慧明）表示，該基金會是台灣第一個跨山頭、跨宗派、跨教派及跨領域來服務師父，因出家眾屬於相對醫療資訊落後，且地處偏僻及經濟弱勢，看一次病可能要花費很多錢，所以我們每年舉辦一次義診及健檢，提倡預防醫學，以免小病變大病，每年巡迴各地舉辦健檢，今年已邁入第28年，今天共有來自全國約200位僧伽參與健檢，最感動的是醫師、護理師及醫檢師志工多達500人。

現場舉辦燭火相傳儀式，象徵醫療照的精神傳承。（記者歐素美攝）

現場舉辦燭火相傳儀式，象徵醫療照的精神傳承。（記者歐素美攝）

李懋華表示，今年的僧伽義診及健檢最大不同，就是規模最大、項目最多，雖然基金會每年舉辦健檢，但僧伽有其作息及交通等問題，沒法常常看病，除了每年大型健檢外，並將在寺院推「健康管理員」制度，讓志工認養寺院，幫僧伽做好健康管理的工作，協助掛號及陪病等，未來醫療模式就會很完整。

豐原醫院院長李永恒表示，高齡化已是整體社會共同面對的課題，不同族群都需要被看見與照顧，這次活動由民間團體與醫療機構共同投入人力與設備資源，基金會負責整合志工與醫師團隊，醫院則提供部分醫療設備與專業支援，透過分工協作的模式，讓健康服務可以更有彈性地深入不同族群，同時也強化社會對預防醫學的重視；院方並藉此推動病人自主法，病人瞭解後可簽定自主意願，對日後安寧緩和醫療的發展非常有意義。
到場檢查的的僧人表示，原本很排斥到醫院，而且看診要花很多時間，透過這樣大型健檢一次解決，很方便。

佛教僧伽醫護基金會與豐原醫攜手舉辦大型健檢 。（記者歐素美攝）

佛教僧伽醫護基金會與豐原醫攜手舉辦大型健檢 。（記者歐素美攝）

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