健康網》土城拒檢男藏9顆喪屍煙彈 衛福部警：濫用恐呼吸衰竭、昏迷死亡

新北市土城區今（7）日發生一起拒檢衝撞案，警方在其車內搜出9顆喪屍煙彈。（示意圖，資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕新北市土城區今（7）日上午9時許發生一起拒檢衝撞案，警方見狀緊急通報攔截圍捕，在其車內搜出9顆依托咪酯「喪屍煙彈」。根據衛福部衛教資料指出，依托咪酯加上電子煙使用後，可能造成嚴重肺部傷害，如爆米花肺，同時，影響腦部發育與心血管功能，並增加肝腎等器官受損風險，嚴重代價則是呼吸衰竭、昏迷甚至死亡。

新北市土城區今（7）日發生一起拒檢衝撞案，有員警在立雲街攔查一輛可疑車輛，沒想到該車當即拒檢逃逸。警方後續於金城路與和平路上二度攔下該車，才成功逮獲34歲的吳姓犯嫌，初步調查，警方在其車內搜出9顆依托咪酯「喪屍煙彈」、2支依托電子菸霧化器、微量愷他命等毒品等。

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衛福部衛教資料表示，「依托咪酯」（Etomidate）+「電子煙」，不是潮流而是送命。依托咪酯屬第二級毒品，濫用會導致大腦神經系統受損，可能造成精神恍惚、情緒易怒、語無倫次、反應遲鈍、記憶力下降等，同時會形成身體失控，例如，出現像「殭屍」般渾身顫抖、無法站立、肌躍症（短期、不規律的肌肉不自主收縮），嚴重代價則是呼吸衰竭、昏迷甚至死亡。

衛福部提醒，電子煙在台灣已全面禁止製造、輸入及販售，許多電子煙產品含有成癮物質，部分違法產品更被驗出依托咪酯等毒品成分。使用後可能造成嚴重肺部傷害（如爆米花肺）、影響腦部發育與心血管功能，並增加肝腎等器官受損風險。

台北市衛生局衛教資料表示，含有依托咪酯成份的電子煙彈屬中樞神經鎮定劑，其生效速度快（30~60秒），可持續約3-5分鐘，過程可能會昏迷、意識不清、無法控制身體，因此會影響判斷及行動力，並可能產生如肌躍症、身體顫抖、非自主性運動等影響，因此稱為「喪屍煙彈」。

台北市衛生局警告，若長期濫用恐致皮膚發黑（尤其手背關節處、手肘、膝蓋、黏膜），原因為其具「腎上腺」（為一種內分泌器官）毒性，腎上腺機能不全導致的症狀表現包括：噁心、嘔吐、疲倦、食慾下降、肌肉無力、腹痛、關節痛、低血糖、憂鬱、易怒等症狀。嚴重者甚至可能因低血壓或休克而危及生命，長期濫用亦有成癮性，會對大腦及內分泌系統造成損害。

為了及早協助有毒癮問題者轉介成癮治療，衛福部提供藥癮治療補助降低治療屏障，目前全國各衛生局截至115年5月底，已指定藥癮治療機構155家，均可提供毒癮治療。衛福部也辦理各級毒品藥癮治療費用補助方案，補助藥癮者每人每年3萬5,000元之藥癮治療費用，以降低就醫經濟障礙。

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