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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

耳朵突聽不清楚恐是「耳中風」 72小時內治療是關鍵

2026/06/07 10:34

新光醫院耳鼻喉科主治醫師郭又瑄表示，突發性耳聾不分年齡，臨床上30歲、40歲患者相當常見。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

新光醫院耳鼻喉科主治醫師郭又瑄表示，突發性耳聾不分年齡，臨床上30歲、40歲患者相當常見。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕不少人以為聽力變差是年紀大才會發生，但其實年輕人也可能面臨「突發性耳聾」，俗稱「耳中風」。醫師提醒，若突然出現單側耳朵悶塞、聽力下降等症狀，應把握72小時黃金治療期盡快就醫，才能提高聽力恢復機會。

新光醫院耳鼻喉科主治醫師郭又瑄表示，突發性耳聾不分年齡，臨床上30歲、40歲患者相當常見。患者通常會突然感覺單側耳朵有明顯悶塞感，甚至聽力快速下降，有些人還可能伴隨耳鳴或暈眩。

郭又瑄指出，突發性耳聾的真正原因至今尚未完全釐清，目前醫界推測可能與病毒感染有關，也有人認為與內耳血管阻塞有關，類似身體其他部位發生中風。此外，長期壓力過大、睡眠不足，以及使用部分具有耳毒性的藥物，例如特定化療藥物，也可能增加聽力受損風險。

她提醒，突發性耳聾具有黃金治療時間，通常建議在症狀出現72小時內開始治療，預後效果較佳。若突然發現一側耳朵聽不清楚、電話靠某一側聽聲音變小，或有異常悶塞感，不要以為只是耳朵進水或感冒造成，應盡速就醫檢查。

除了耳中風外，耳垢堵塞也是常見的聽力下降原因。郭又瑄表示，有些民眾游泳或洗澡後，耳道進水導致耳垢吸水膨脹，進而完全堵住耳道，造成突然聽不見的情況。

不過，她不建議民眾自行拿棉花棒挖耳朵，因為棉花棒容易將耳垢越推越深，不僅可能造成耳垢堆積，還可能傷害耳道皮膚。若耳垢明顯堆積或影響聽力，建議至耳鼻喉科由醫師使用專業器械清除較安全。

郭又瑄強調，其實耳垢本身具有保護耳道功能，若平時沒有不適症狀，並不需要定期清耳朵。與其頻繁挖耳，不如留意聽力變化，一旦出現突然聽力下降等異常警訊，及早就醫才是保護聽力的重要關鍵。

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