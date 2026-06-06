自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

20分鐘設立異地病房、無人機送血 北榮驗證災難醫療韌性

2026/06/06 11:52

北榮昨天進行關鍵基礎設施演習。（台北榮總提供）

北榮昨天進行關鍵基礎設施演習。（台北榮總提供）

〔記者羅碧／台北報導〕面對天然災害、重大事故甚至戰時情境可能帶來的醫療挑戰，臺北榮總昨（5日）舉行年度關鍵基礎設施防護演習，並攜手中華電信進行通訊韌性聯合展演，模擬重大複合式災害發生時的醫療應變。演練中不僅在20分鐘內完成異地病房設置，還成功透過無人機運送血品至前進醫療站，驗證災難發生時維持醫療服務不中斷的能力。

台北榮總院長陳威明表示，此次演練從上午持續到下午，動員眾多醫護與行政同仁參與，即使當天下午風雨不斷，無人機運送血品任務仍順利完成，異地病房也在20分鐘內完成設置，展現團隊高昂士氣與平時訓練成果。台北榮總未來將持續精進醫療韌性建設，強化重大災難發生時的應變能力。

陳威明指出，面對地緣政治風險升高、極端氣候與天然災害頻傳，以及關鍵基礎設施可能遭受衝擊，醫療體系必須超前部署。他也提到近年海底電纜中斷事件頻傳，凸顯通訊韌性的重要性，因此低軌衛星及多元通訊備援系統建置，已成為提升國家整體韌性的關鍵工作。

昨天的演練模擬台北市遭遇重大複合式災害，醫院在外部環境受損、通訊受到干擾及大量傷患湧入的情況下，啟動地下替代醫療空間與院外前進醫療站。地下空間除作為避難場所外，也肩負傷患評估、急救處置、醫療指揮及資源調度等任務；前進醫療站則負責災區現場的初步分流與緊急救治。

緊急啟動檢傷分類等救護。（台北榮總提供）

緊急啟動檢傷分類等救護。（台北榮總提供）

在通訊系統方面，中華電信整合核心網路、光纖、行動網路及低軌、中軌與高軌衛星通訊等多元架構，建立多重備援機制，當任一通訊線路中斷時，可立即切換至替代系統，確保醫療指揮與資訊傳輸不中斷。

此外，無人機也成為此次展演的重要亮點。演練情境中，前進醫療站發現重症傷患需緊急輸血時，前線醫師透過韌性網路與院內專家進行遠距視訊會診，確認需求後，由北榮停機坪起飛的無人機迅速將血品送抵前進醫療站，完成輸血救援流程。院方指出，未來當道路中斷或交通受阻時，無人機可望成為血液、藥品及其他關鍵醫療物資的重要運補工具。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，智慧醫療不僅能改善偏鄉照護，在緊急醫療情境下更能發揮關鍵作用。當災害發生時，若能爭取更多時間，就有機會挽救更多生命，而韌性通訊結合智慧醫療技術，正是未來災害應變的重要發展方向。

模擬緊急救護。（台北榮總提供）

模擬緊急救護。（台北榮總提供）

臺北榮總昨（5日）舉行年度關鍵基礎設施防護演習，並攜手中華電信進行通訊韌性聯合展演。（台北榮總提供）

臺北榮總昨（5日）舉行年度關鍵基礎設施防護演習，並攜手中華電信進行通訊韌性聯合展演。（台北榮總提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中