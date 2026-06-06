20分鐘設立異地病房、無人機送血 北榮驗證災難醫療韌性

北榮昨天進行關鍵基礎設施演習。（台北榮總提供）

〔記者羅碧／台北報導〕面對天然災害、重大事故甚至戰時情境可能帶來的醫療挑戰，臺北榮總昨（5日）舉行年度關鍵基礎設施防護演習，並攜手中華電信進行通訊韌性聯合展演，模擬重大複合式災害發生時的醫療應變。演練中不僅在20分鐘內完成異地病房設置，還成功透過無人機運送血品至前進醫療站，驗證災難發生時維持醫療服務不中斷的能力。

台北榮總院長陳威明表示，此次演練從上午持續到下午，動員眾多醫護與行政同仁參與，即使當天下午風雨不斷，無人機運送血品任務仍順利完成，異地病房也在20分鐘內完成設置，展現團隊高昂士氣與平時訓練成果。台北榮總未來將持續精進醫療韌性建設，強化重大災難發生時的應變能力。

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陳威明指出，面對地緣政治風險升高、極端氣候與天然災害頻傳，以及關鍵基礎設施可能遭受衝擊，醫療體系必須超前部署。他也提到近年海底電纜中斷事件頻傳，凸顯通訊韌性的重要性，因此低軌衛星及多元通訊備援系統建置，已成為提升國家整體韌性的關鍵工作。

昨天的演練模擬台北市遭遇重大複合式災害，醫院在外部環境受損、通訊受到干擾及大量傷患湧入的情況下，啟動地下替代醫療空間與院外前進醫療站。地下空間除作為避難場所外，也肩負傷患評估、急救處置、醫療指揮及資源調度等任務；前進醫療站則負責災區現場的初步分流與緊急救治。

緊急啟動檢傷分類等救護。（台北榮總提供）

在通訊系統方面，中華電信整合核心網路、光纖、行動網路及低軌、中軌與高軌衛星通訊等多元架構，建立多重備援機制，當任一通訊線路中斷時，可立即切換至替代系統，確保醫療指揮與資訊傳輸不中斷。

此外，無人機也成為此次展演的重要亮點。演練情境中，前進醫療站發現重症傷患需緊急輸血時，前線醫師透過韌性網路與院內專家進行遠距視訊會診，確認需求後，由北榮停機坪起飛的無人機迅速將血品送抵前進醫療站，完成輸血救援流程。院方指出，未來當道路中斷或交通受阻時，無人機可望成為血液、藥品及其他關鍵醫療物資的重要運補工具。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，智慧醫療不僅能改善偏鄉照護，在緊急醫療情境下更能發揮關鍵作用。當災害發生時，若能爭取更多時間，就有機會挽救更多生命，而韌性通訊結合智慧醫療技術，正是未來災害應變的重要發展方向。

模擬緊急救護。（台北榮總提供）

臺北榮總昨（5日）舉行年度關鍵基礎設施防護演習，並攜手中華電信進行通訊韌性聯合展演。（台北榮總提供）

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