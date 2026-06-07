健康網》更年期骨質怕流失 研究曝「1食物」每天5顆存骨本

腎臟科醫生江守山表示，停經後婦女骨質易流失，雖可使用藥物預防骨折，但也可能帶來併發症。試驗指出，吃對1食物就可存骨本；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕黑棗乾除富含膳食纖維與礦物質，有助排便、補鐵，對於維持骨骼健康也有助益。腎臟科醫生江守山表示，近期1項隨機對照試驗指出，停經後婦女每天攝取50克黑棗乾，約5、6顆，可預防髖部總骨密度下降，效果可持續12個月。研究並認為，這可作為非藥物輔助策略之一，並可能降低髖部骨折風險。

江守山於臉書粉專發文表示，這項單中心、平行組隨機對照試驗，針對235名停經後婦女進行12個月飲食干預、平均年齡62.1±5.0歲。受試者被隨機分為3組，分別是對照組（n=78）、50克黑棗乾組（n=79）和100克黑棗乾組（n=78），研究每6個月追蹤一次骨密度變化，並觀察骨代謝相關生物標記。

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結果發現，對照組在6個月時髖部骨折風險評估分數較基線增加；相較之下，合併分析50克與100克黑棗乾組，髖骨骨折風險評估分數維持穩定。不過，50克黑棗乾組和100克黑棗乾組的依從性，分別為90.2±1.8%和87.1±2.1%，脫落率為22%；但100克黑棗乾組的脫落率為41%（與其他組相比：對照組10%；50克黑棗乾組15%；P<0.001）。

江守山說，研究結論指出，每日攝取50克黑棗乾，約5、6顆，可預防停經後婦女髖部總骨密度在6個月後下降，而且效果可持續12個月。有鑑於受試者在12個月內對50克劑量組的依從性和維持率較高，研究認為，50克劑量是一種有價值的非藥物治療策略，可用於維持停經後婦女的髖部骨密度，並可能降低髖部骨折風險。

江守山補充，很多人會擔心黑棗乾太甜，恐會導致糖尿病、高血脂。不過，相同的研究者2024年發表的追蹤研究顯示，每日補充50克或100克黑棗乾12個月後，血糖控制和血脂指標均未改變。

腎臟科醫師江守山說，研究結論指出，每日攝取50克黑棗乾，約5、6顆，可預防停經後婦女髖部總骨密度在6個月後下降，而且效果可持續12個月；示意圖。（圖取自freepik）

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