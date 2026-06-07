器捐無私 二度移植助他新生

▲捐贈者家屬賴舒倩（左）和賴舒韻依母親遺願，捐出眼角膜，幫助兩個家庭重見光明。（記者羅碧攝）

記者羅碧／台北報導

▲衛福部醫事司長劉越萍（左起）、器捐大使連俞涵和器捐病主中心董事長李明哲，昨天都出席器捐音樂會。（記者羅碧攝）

「當時醫師甚至請家屬來見最後一面。」28歲肺臟移植受贈者賴秉成回憶，4年前，他因肺功能衰竭，就在準備轉往安養中心的前一天，等到肺臟移植的機會，重新獲得呼吸與生活的可能。如今重獲新生的他，盼透過自身經歷讓更多人理解器官捐贈的重要性。

▲器捐受贈者賴秉成先後接受骨髓移植和肺臟移植，昨天他感謝捐贈者及家屬，讓他有機會翻轉人生。（記者羅碧攝）

送安養中心前 等到肺移植機會

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心昨天舉辦「Remember Me 生聲不息2026器官捐贈紀念音樂會」，邀請器官受贈者、捐贈者家屬及公益大使分享生命故事，向捐贈者及家屬表達敬意，也希望促進社會大眾對器官捐贈及生命自主議題的認識。

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賴秉成表示，自己原本就讀空軍官校，對未來有許多規劃，沒想到20歲時，確診骨髓造血細胞分化不良症候群，在22歲時，接受造血幹細胞移植後，又出現嚴重併發症，肺功能逐漸衰退。當時病況危急，甚至被告知可能不久於人世，幸運等到肺臟移植機會。

他說，雖然醫師評估第2次移植的成功率不到5成，但自己仍決定放手一搏。手術成功後，不僅重新獲得呼吸能力，也找回規劃未來人生的機會。

「這是我一輩子最珍貴的禮物。」他感謝捐贈者及家屬在最艱難的時刻做出無私決定，也因此更珍惜現在的人生。

賴秉成表示，自己經常向朋友分享這段經歷，鼓勵大家先了解器官捐贈相關資訊。有朋友在聽完他的故事後，主動完成器官捐贈意願註記。

器捐意願註記 患者的一線生機

他認為，對一般人而言或許只是完成一項登記，但對等待移植的患者而言，卻可能是一線生機。

衛福部醫事司司長劉越萍指出，目前國內每年約有1萬2千至1萬3千人等待器官移植，但器官來源仍不足，盼社會大眾能給予更多支持。

昨天捐贈者家屬賴舒倩和賴舒韻姐妹也分享母親的故事。她們表示，母親生前便已表達器官捐贈意願，2020年因肺腺癌病逝後完成眼角膜捐贈，幫助2個家庭重見光明。雖然面對至親離世十分不捨，但看見母親的愛以另一種形式延續，也更加理解器官捐贈的價值。

擔任公益大使的連俞涵則表示，器官捐贈一直是自己的人生待辦事項之一。她認為，比起簽署本身，更重要的是及早與家人討論生命終點的選擇。當社會願意更自然地談論死亡、生命自主及善終議題，也更有機會讓器官捐贈成為延續生命與希望的選擇。

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