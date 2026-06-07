健康網》腎結石不痛也別拖！ 醫警2大惡性循環恐致命

鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪表示，腎結石若掉落並阻塞輸尿管，恐讓尿液排不出去，成為細菌滋生的溫床；反之，若泌尿道遭細菌感染，也可能讓結石長大；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕知名女歌手温嵐日前因結石引發敗血症，雖已脫離險境，仍引發不少民眾關注。鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪表示，腎結石若掉落並阻塞輸尿管，恐讓尿液排不出去，成為細菌滋生的溫床；反過來說，若泌尿道遭細菌感染，也可能讓結石長大，形成惡性循環。提醒有泌尿道結石、高尿酸血症病史，或近期有腰痠、血尿、尿道炎症狀者，千萬不要忍耐或因不會痛拖延，嚴重可能演變成致命的敗血症。

結石與細菌2大恐怖循環

蘇信豪於臉書粉專發文表示，許多人對結腎石的印象還停留在「痛到打滾」，卻不知一顆看似不起眼的小石頭，如果不理會它，可能會演變成危及生命的殺手。他並針對結石與細菌的恐怖循環，提出以下2大說明：

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●循環一：結石會引起細菌滋生

當結石掉落並「阻塞」了輸尿管，腎臟就會像一灘排不出去的死水。這灘不流動的尿液，瞬間成為細菌最愛的溫床。細菌大量繁殖後，恐引發嚴重的急性腎臟發炎。若這些細菌隨著血液流竄到全身，就會演變成致命的敗血症，接著可能器官受損甚至死亡。

●循環二：細菌反過來會讓結石長大

當泌尿道有特定細菌感染時，細菌會改變尿液的酸鹼值，產生所謂的「感染性結石」。這種結石生長速度極快，甚至會長成鹿角狀，塞滿整個腎臟。也就是說，細菌越多，石頭長越快；石頭越大，細菌越難清。

蘇信豪提醒，天氣越來越熱，流汗量變大，若水分補充不足，尿液濃度一升高，結石和細菌也會隨時準備作亂。如果本身有泌尿道結石、高尿酸血症病史，或是最近常覺得不明原因的腰痠、出現血尿、尿道炎症狀，千萬別因為還能忍或不會痛就拖延。建議儘快前往泌尿科檢查，及早切斷這個惡性循環。

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