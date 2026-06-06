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健康 > 杏林動態

連俞涵把器捐列人生待辦清單 喊話：別等最後一刻才談死亡

2026/06/06 15:41

連俞涵表示，平常就要談論身後事，避免留下來的人太慌張。（記者羅碧攝）

連俞涵表示，平常就要談論身後事，避免留下來的人太慌張。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕「我們每天其實都是向死而生的。」擔任2026器官捐贈公益大使的連俞涵今（6）日表示，器官捐贈早已被她列入人生待辦清單之一。她認為，與其等到生命最後一刻才面對相關議題，不如提早與家人討論死亡、善終與器官捐贈的想法，讓愛與善意有機會延續下去。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今天舉辦「Remember Me 生聲不息2026器官捐贈紀念音樂會」，邀請連俞涵擔任年度公益大使，希望透過名人影響力，鼓勵民眾思考生命自主及器官捐贈議題。

連俞涵表示，身邊已有朋友完成器官捐贈意願登記，加上過去接觸相關影視作品及生命教育內容，讓她逐漸理解器官捐贈的意義，也因此將器官捐贈列入自己的人生待辦事項。

她指出，過去民眾辦理器官捐贈意願註記可能需要透過紙本程序，但現在已可透過線上方式完成，只要準備身分證及健保卡資料即可登記。不過，她認為比起完成登記，更重要的是與家人充分溝通，讓親人了解自己的想法與選擇。

「平常就要談論死亡，不要等到最後一刻。」連俞涵表示，許多人對死亡感到避諱，但當願意提早面對生命終點時，反而能更清楚知道自己希望留下什麼，也能減少家人在面臨重大決定時的壓力與不安。

她透露，大學時期曾經歷同學突然離世，也曾面對親人驟逝，讓她深刻感受到生命其實比想像中脆弱，因此很早便開始思考生命終點與自主選擇等議題，甚至會整理身邊物品，不希望未來有一天突然離開時，讓家人措手不及。

談到支持器官捐贈的原因，連俞涵表示，除了戲劇作品的啟發外，也曾透過器捐病主中心製作的生命教育繪本，進一步理解器官捐贈的意義。她提到，繪本以機器人更換零件的方式，讓孩子認識器官捐贈與生命延續的概念，讓原本抽象的議題變得更容易理解。

她認為，許多人之所以對器官捐贈感到抗拒，往往來自於不了解與未知所產生的恐懼。事實上，器官捐贈是一種分享與延續生命的方式，當一個人走到生命終點時，若還有能夠幫助他人的部分得以留下，便有機會讓另一個生命重新展開新的人生。

連俞涵表示，未來也將持續透過公益大使身分推廣相關觀念，希望讓更多民眾願意主動了解器官捐贈，並與家人展開對話。她說：「當我們願意談論生命的終點，也比較知道自己想留下什麼。如果有一天走到生命終點，我也希望把還能幫助別人的部分留下來，讓愛繼續循環。」

連俞涵擔任器捐大使，器官捐贈是她的待辦清單。（記者羅碧攝）

連俞涵擔任器捐大使，器官捐贈是她的待辦清單。（記者羅碧攝）

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