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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

9人願捐腎都失敗 新療法讓她終於等到移植機會

2026/06/07 12:31

研究團隊利用CAR-T細胞療法降低排斥風險，成功讓3名原本幾乎沒有換腎機會的患者接受腎臟移植。示意圖，與新聞無關。（美聯社檔案照）

研究團隊利用CAR-T細胞療法降低排斥風險，成功讓3名原本幾乎沒有換腎機會的患者接受腎臟移植。示意圖，與新聞無關。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕有些腎衰竭患者即使等到器官捐贈者，仍可能因免疫系統過度排斥而無法接受移植。根據《自然》（Nature）報導，美國與德國研究團隊利用CAR-T細胞療法，成功幫助3名原本幾乎沒有換腎機會的患者完成腎臟移植，為長期等待器官的高風險病患帶來新希望。

研究團隊分別來自美國賓州大學（University of Pennsylvania）與德國柏林夏里特醫學大學（Charité－Universitätsmedizin Berlin）。研究對象都屬於「高度致敏化」患者，體內存在大量抗體，容易將捐贈器官視為外來威脅攻擊，因此往往難以找到適合移植的腎臟。

其中一名30多歲女性曾接受過一次腎臟移植，但移植腎在10年後失去功能。之後她必須長期洗腎，並陸續出現高血壓與心臟衰竭等問題。

更困難的是，她先後與9名有意捐腎者進行配對，卻都因排斥風險過高而失敗。研究人員指出，這類患者往往在等待名單上多年仍找不到合適器官，部分人甚至在等到移植前就已病逝。

研究團隊嘗試利用原本用於治療部分血癌的CAR-T療法降低患者體內異常抗體。這項技術會先取出患者自身免疫細胞，經基因改造後再回輸體內，鎖定並清除製造有害抗體的細胞。

接受治療後，3名患者體內抗體水準明顯下降，最終都成功完成腎臟移植。追蹤超過1年顯示，移植腎功能維持良好，也未出現明顯副作用。

未參與研究的美國杜克大學移植外科醫師柯克（Allan Kirk）表示，這類患者過去往往沒有移植機會，而這項成果可能成為「改變遊戲規則」的突破。

不過研究團隊也強調，目前僅有3名患者接受治療，仍需更大規模研究確認療效與安全性。相關成果已發表於《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）。

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