自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

78歲翁復健中突腹痛竟是主動脈「快爆了」！ 豐原醫院成功拆除隱形炸彈

2026/06/08 09:49

衛生福利部豐原醫院心臟外科醫師鄭佳欣表示，主動脈剝離雖非完全罕見疾病，但屬於高死亡率的急重症。（豐原醫院提供）

衛生福利部豐原醫院心臟外科醫師鄭佳欣表示，主動脈剝離雖非完全罕見疾病，但屬於高死亡率的急重症。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 一名78歲老翁在復健行走時突然感到腹部劇烈疼痛，原以為只是一般腸胃不適，返家休息後症狀卻仍未改善，家人隔日將他送往急診，經檢查竟是致命的「胸腹主動脈瘤剝離」，胸腹各有1顆瘤且達5公分左右，隨時可能爆裂致命，醫療團隊緊急進行主動脈支架置放手術，成功搶回一命。

衛生福利部豐原醫院心臟外科醫師鄭佳欣表示，主動脈剝離雖非完全罕見疾病，但屬於高死亡率的急重症，以「腹痛表現」的胸腹主動脈剝離相對少見，因此容易被誤認為腸胃道疾病、肌肉拉傷或一般腰背痛，增加延誤就醫風險。

鄭佳欣指出，根據研究，急性主動脈剝離若未及時治療，死亡率會隨時間快速上升，尤其主動脈一旦破裂，致死率極高，因此醫界常形容其為人體內的不定時炸彈。

主動脈是人體最大的血管，當血管內膜因壓力過大產生裂痕時，血液便會衝入血管壁夾層，形成「剝離」，導致血流異常甚至血管破裂，典型症狀多為突發性胸痛或背痛，但若病灶延伸至腹部血管，便可能以腹痛表現，臨床上相對較不典型，也因此更容易被忽略。

老翁罹患「胸腹主動脈瘤剝離」，左圖為腹部腫瘤 ，右圖為胸部腫瘤。（豐原醫院提供）

老翁罹患「胸腹主動脈瘤剝離」，左圖為腹部腫瘤 ，右圖為胸部腫瘤。（豐原醫院提供）

鄭佳欣表示，這次患者本身即有高血壓、腦中風及動脈硬化風險，加上高齡因素，屬於主動脈疾病高危險群。尤其高血壓是造成主動脈剝離最重要的危險因子之一，長期血壓控制不佳會使血管壁逐漸失去彈性與強度，增加主動脈瘤及剝離發生機率，許多患者平時可能完全沒有明顯症狀，有些人僅出現胸悶、背痠、容易喘或短暫腹部不適，因此經常被忽視。

老翁經緊急手術，透過主動脈支架置放術，封堵破裂風險區域並重建血流，目前已出院，搭配復健治療中。鄭佳欣提醒，若出現突發性且持續性的胸痛、背痛、腹痛，尤其疼痛感劇烈、像撕裂般延伸，合併冒冷汗、喘不過氣、頭暈或肢體無力等症狀時，應高度懷疑心血管急症，儘速送醫檢查，特別是高血壓、高齡、吸菸、動脈硬化及曾有中風病史民眾，更應定期追蹤血壓與心血管健康，避免憾事發生。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中