78歲翁復健中突腹痛竟是主動脈「快爆了」！ 豐原醫院成功拆除隱形炸彈

衛生福利部豐原醫院心臟外科醫師鄭佳欣表示，主動脈剝離雖非完全罕見疾病，但屬於高死亡率的急重症。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 一名78歲老翁在復健行走時突然感到腹部劇烈疼痛，原以為只是一般腸胃不適，返家休息後症狀卻仍未改善，家人隔日將他送往急診，經檢查竟是致命的「胸腹主動脈瘤剝離」，胸腹各有1顆瘤且達5公分左右，隨時可能爆裂致命，醫療團隊緊急進行主動脈支架置放手術，成功搶回一命。

衛生福利部豐原醫院心臟外科醫師鄭佳欣表示，主動脈剝離雖非完全罕見疾病，但屬於高死亡率的急重症，以「腹痛表現」的胸腹主動脈剝離相對少見，因此容易被誤認為腸胃道疾病、肌肉拉傷或一般腰背痛，增加延誤就醫風險。

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鄭佳欣指出，根據研究，急性主動脈剝離若未及時治療，死亡率會隨時間快速上升，尤其主動脈一旦破裂，致死率極高，因此醫界常形容其為人體內的不定時炸彈。

主動脈是人體最大的血管，當血管內膜因壓力過大產生裂痕時，血液便會衝入血管壁夾層，形成「剝離」，導致血流異常甚至血管破裂，典型症狀多為突發性胸痛或背痛，但若病灶延伸至腹部血管，便可能以腹痛表現，臨床上相對較不典型，也因此更容易被忽略。

老翁罹患「胸腹主動脈瘤剝離」，左圖為腹部腫瘤 ，右圖為胸部腫瘤。（豐原醫院提供）

鄭佳欣表示，這次患者本身即有高血壓、腦中風及動脈硬化風險，加上高齡因素，屬於主動脈疾病高危險群。尤其高血壓是造成主動脈剝離最重要的危險因子之一，長期血壓控制不佳會使血管壁逐漸失去彈性與強度，增加主動脈瘤及剝離發生機率，許多患者平時可能完全沒有明顯症狀，有些人僅出現胸悶、背痠、容易喘或短暫腹部不適，因此經常被忽視。

老翁經緊急手術，透過主動脈支架置放術，封堵破裂風險區域並重建血流，目前已出院，搭配復健治療中。鄭佳欣提醒，若出現突發性且持續性的胸痛、背痛、腹痛，尤其疼痛感劇烈、像撕裂般延伸，合併冒冷汗、喘不過氣、頭暈或肢體無力等症狀時，應高度懷疑心血管急症，儘速送醫檢查，特別是高血壓、高齡、吸菸、動脈硬化及曾有中風病史民眾，更應定期追蹤血壓與心血管健康，避免憾事發生。

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