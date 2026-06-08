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健康網》NG早餐秒變血糖炸彈！營養師推黃金公式 3搭法助穩糖

2026/06/08 06:24

營養師王郁菁表示，奶茶配果醬吐司屬於高糖早餐組合，容易造成血糖快速升降，屬NG早餐組合；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師王郁菁表示，奶茶配果醬吐司屬於高糖早餐組合，容易造成血糖快速升降，屬NG早餐組合；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每天的早餐，選對了整天清醒，選錯則是血糖暴走，整天好累、好想睡。營養師王郁菁指出，不論是奶茶搭配果醬吐司、鐵板麵搭含糖紅茶，或是火腿蛋吐司，都是高糖地雷區，害人一早就「腦袋當機」。她提出穩糖的黃金公式為「粗糙澱粉＋優質蛋白質＋膳食纖維」，且分享3種食物搭配法，有助穩糖。

許多人認為早餐只是填飽肚子，王郁菁於臉書粉專「郁菁營養師」發文分享，早餐會直接影響一整個上午的精神與工作效率。若選擇高精緻澱粉搭配含糖飲料，會讓血糖短時間飆升又急速雪崩，這就是民眾一早即電力耗盡、腦袋當機的主要原因。

早餐挑選指南：地雷PK穩糖

什麼的的早餐會造成血糖暴走？王郁菁表示，以下3種搭法最好避免：

●奶茶+果醬吐司

精緻果醬只有滿滿的糖分，加上高飽和脂肪與化學奶精的大冰奶，缺少蛋白質，血糖直接衝破天際。

●鐵板麵+含糖紅茶

多油的油麵拌上高鈉醬汁，本身就是澱粉炸彈，再配上1杯精緻糖滿滿的甜紅茶，負擔大超標。

●火腿蛋吐司

民眾可能以為點了火腿蛋吐司就有健康，不過，抹了美乃滋的白吐司與過度加工的火腿，反而吃進滿滿的鈉與化學添加物。

營養師王郁菁表示，民眾可能以為點了火腿蛋吐司就有健康，不過，抹了美乃滋的白吐司與過度加工的火腿，反而吃進滿滿的鈉與化學添加物；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師王郁菁表示，民眾可能以為點了火腿蛋吐司就有健康，不過，抹了美乃滋的白吐司與過度加工的火腿，反而吃進滿滿的鈉與化學添加物；圖為情境照。（圖取自freepik）

想要一早就進入穩糖續航區，王郁菁建議民眾，不妨選擇以下3種搭法：

●無糖豆漿+蛋餅少醬

豆漿補充足夠的優質植物蛋白，蛋餅提供適量碳水，記得醬油膏少加或不加，穩糖最輕鬆。

●全麥里肌蛋吐司+生菜

全麥吐司富含膳食纖維，搭配現煎里肌肉、雞蛋與爽脆生菜，有纖維、有蛋白，是滿分的能量組合。

●地瓜+茶葉蛋+無糖飲

民眾如果趕時間就去超商這樣抓，原型粗糙澱粉的地瓜，配上優質蛋白質茶葉蛋，再來杯無糖綠茶或美式，代謝如同「開外掛」。

王郁菁提醒，早餐的穩糖的黃金公式就是，粗糙澱粉＋優質蛋白質＋膳食纖維。點餐時，先確認這餐有沒有「蛋白質」（蛋、豆漿或里肌肉），有了蛋白質當基底，血糖便可持穩，不會像坐雲霄飛車。

王郁菁強調，民眾還要避免早餐店的醬料，例如，甜辣醬、醬油膏等，它們通常含有隱藏的糖與鈉，改用沾的或直接去醬，吃起來更無負擔，可減少血糖波動，為每天的起點打下良好基礎。

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