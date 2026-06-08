「醫龍」再現！花蓮慈濟救心團隊「徒手按心」 成功逆轉重症心衰竭

因不明感染而導致感染性心內膜炎，甚至心臟驟停的病患陳老師，在花蓮慈濟醫院救治下康復出院，緊緊擁抱感恩醫療團隊醫師張睿智，也慶幸自己成為在東部被守護的生命。（花慈院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕日劇「醫龍」有演過「徒手按摩心臟」救命的劇情，花蓮慈濟醫院接到因為不明感染而導致感染性心內膜炎，甚至心臟驟停的病患陳老師，醫師當機立斷徒手按心搶救，並置換兩處人工瓣膜和一段大動脈後重生。康復出院後陳老師日前與家人回到花蓮慈院，緊緊擁抱感恩醫療團隊，也慶幸自己成為在東部被守護的生命。

花蓮慈濟醫院指出，病患陳老師到院的心跳平均每分鐘超過100下以上，X光影像的心臟更腫大成正常的1.5倍，兩側肺部積水，已是嚴重心臟衰竭，必須立刻住院接受治療並盡快接受手術。經食道超音波更進一步發現除了二尖瓣膜上有細菌叢合併破損嚴重，連主動脈瓣膜上面也有同樣的狀況，雖然希望能盡全力保留她的瓣膜，但情況並不樂觀。

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花蓮慈濟醫院接到因為不明感染而導致感染性心內膜炎，甚至心臟驟停的病患陳老師，醫師當機立斷徒手按心搶救。（花慈院提供）

隔日清晨進行手術前，一經麻醉導引，陳老師即休克心跳停止。醫療團隊緊急為陳老師壓胸進行心肺復甦術（CPR），力求讓她恢復心跳，就在千鈞一髮之際，副院長張睿智當機立斷決定緊急開胸，並直接深入胸腔徒手按摩心臟，在不斷按壓後陳老師終於恢復心跳。這時也發現，由於陳老師的心臟過於腫大而脆弱，以至於在之前CPR壓胸過程破了一個洞，當她終於回復心跳後，張副院長立即修補破洞，緊接著進行瓣膜手術。

副院長張睿智表示，分別置換二尖瓣膜與主動脈瓣膜對成熟的心臟外科醫師不是困難的術式。但陳老師同時感染二尖瓣膜、主動脈瓣膜和上升主動脈確實相當少見，加上心臟腫大到手術前就發生無法跳動的狀況。緊急情況發生的當下，要在一分半鐘的時間內決定要使用葉克膜或是開胸，考驗醫師的經驗和判斷能力，以及整個團隊的有條不紊，過程分秒必爭，不同的決定就會產生不同的後果。

病患陳老師的心臟除了二尖瓣膜幾乎已被細菌啃噬殆盡之外，副院長張睿智說，如同手術前超音波檢查，主動脈瓣膜也是被嚴重感染損壞，只能馬上進行雙瓣膜置換，同時更發現細菌大軍已蔓延到上升主動脈內，造成大片細菌衍生物附著，為免感染加重，最後一併將一段上升主動脈剪除，換上人工動脈血管。

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