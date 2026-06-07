連續8年抵澎義診 澎湖縣副縣長林皆興頒贈台北仁濟院感謝狀

澎湖縣副縣長林皆興頒贈感謝狀，感謝台北仁濟院連續8年抵澎義診。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連續8年抵澎義診的台北仁濟院，今（7）日在西嶼鄉竹灣健康園區辦理義診及健檢，副縣長林皆興前往頒發感謝狀，感謝連續8年不辭辛勞跨海義診，讓西嶼民眾可以就近獲得完善的醫療檢查服務。

林皆興表示，感謝台北仁濟院總院長林水龍率領由21位醫護組成的專業醫療團隊，跨海前來西嶼鄉義診及提供健康檢查服務，讓民眾在地就能享有優質醫療資源，實踐「病人不動、醫生動」的理念，免去舟車勞頓之苦。

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竹灣健康園區由閒置的竹灣國小於2024年轉型設立，澎湖縣政府持續挹注資源，完善園區各項設施與服務功能，並朝整體性、全齡化照護方向規劃發展。未來將評估納入托嬰中心、兒童身心障礙服務據點及銀髮養生中心等設施，打造更完善的健康照護環境，提升西嶼民眾的生活品質與福祉。

竹灣健康園區，是由閒置竹灣國小校園改建。（記者劉禹慶攝）

台北仁濟院是擁有160年歷史的社福與醫療機構，致力社會慈善救濟與醫療，8年來蒞澎義診足跡遍及七美、嵵裡、虎井、鳥嶼、湖西、吉貝等偏鄉離島。此次前往竹灣，現場除了設有乳房外科、內科、復健科等多項專科門診外，亦提供各式檢查（乳房超音波、腹部超音波、骨密度）、身體組成分析及AD-8極早期失智症篩檢量表檢測服務，活動並結合縣府衛生局的健康衛教宣導。

議員許月里、衛生局長陳淑娟、西嶼鄉長李添進、西嶼鄉代表會主席蔡建習、小門村長章娥、內垵村長陳妍菥、池東村長陳家豐，及部澎副院長蔡文堂都到場關心，表達對義診活動的支持與肯定。

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