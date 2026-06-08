台東縣攜手醫院啟動護理留任支持機制 祭調薪及獎金誘因

台東縣衛生局召開研討會，攜手醫院啟動地方層級護理留任支持機制。（台東縣府提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕為積極對應全國性護理人力短缺挑戰，台東縣衛生局召開「台東縣護理人力留任研討會」，會中聚焦建立地方層級護理支持機制，配合中央「三班護病比」政策，全面強化臨床照顧量能，確保居民醫療權益與照護品質。

縣衛生局表示，研討會核心目標包含建立地方層級支持機制、增加醫院執業護理人數、提供實質薪資補助及守護偏遠及離島醫療等面向。

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研討會獲地方醫療體系重視，衛生局綜整全縣醫療院所具體作法，留任措施涵蓋「經濟福利」、「心理支持」、「友善家庭」及「職涯多元化」4大核心。在經濟與薪資福利方面，除有醫院大幅調整薪資結構，將起聘薪資調升20%至25%，也有單位加給、月考核獎勵金及爭取深耕計畫或與公益協會合作，提供實習生3萬元留任獎金、每人2萬元學術人才獎勵金、加碼每月5,000元安寧津貼與3,000元導師費。跨縣市人才，提供每月5,000元返鄉服務津貼及額外福利以強化延攬誘因等措施。

在職場減壓與心理支持部分，各院積極落實臨床減壓，透過柔性關懷、主管經驗分享與團契同工建立支持系統，緩解新進人員與臨床教師職場壓力，開辦心理支持、紓壓活動及每月芳療照護，兼顧同仁經濟與心靈需求。在友善家庭與生活照顧上，推動友善育兒與育嬰措施，貼心提供就近住宿服務，解決同仁通勤與居住問題。

職涯發展與多元人力支援，會中提出推動假日兼職護理人力支援病房業務、增派額外病房照顧服務員等方案，從制度面實質減輕臨床負擔，透過建立培育銜接機制，鼓勵參與全新醫療計畫及規劃彈性班別，活化護理人員職涯發展。

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