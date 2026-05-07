健康網》喝咖啡不只能提神 研究揭這款咖啡增強學習、記憶力

食農專家韋恩表示，最新研究指出，咖啡對情緒與認知的影響，可能不只來自咖啡因，還與腸道菌相及腸腦軸有關；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人每天靠咖啡提神，也有人覺得喝咖啡後心情比較穩定。食農專家韋恩表示，根據最新研究指出，咖啡對情緒與認知的影響，可能不只來自咖啡因，還與腸道菌相及腸腦軸有關，甚至低咖啡因的咖啡也可能對學習與記憶帶來幫助。

為什麼長期喝咖啡的人憂鬱風險比較低？低咖啡因的學習力、記憶力改善效果更好？韋恩於臉書粉專發文指出，這些問題在流行病學研究中出現已久，但背後生物機制一直不清楚。對此，愛爾蘭科克大學APC微生物組研究中心研究團隊2026年5月發表於《Nature Communications》的1項研究，從腸腦軸的角度，給出目前最完整的解釋。

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韋恩說，研究找來62名受試者，其中31人是習慣性咖啡飲用者（每日3-5杯，符合歐洲食品安全局對「適量飲用」的標準），另外31人則完全不喝咖啡。研究分2階段進行，第一階段請咖啡族先戒斷2週，持續收集糞便、尿液樣本，並追蹤心理狀態；第二階段再以雙盲方式重新給予咖啡，一半受試者喝含咖啡因咖啡，另一半喝低咖啡因咖啡，雙方都不知道自己喝的是哪一種。

戒斷期間，研究人員觀察到咖啡族的腸道代謝物出現明顯變化，確認長期飲用咖啡確實會改變腸道菌相。重新飲用咖啡之後，2組受試者不管喝的是含咖啡因或低咖啡因咖啡，在心理評估上都出現改善；包括：壓力感下降、憂鬱傾向減少、衝動性降低。這個結果指出，讓情緒狀態改善的，並非只有咖啡因，咖啡中的其他成分同樣發揮作用。

至於含咖啡因與低咖啡因咖啡的差異，則在認知功能上最為明顯。喝低咖啡因咖啡的組別，學習能力與記憶力的改善比含咖啡因組更突出。研究人員認為，這與咖啡中的「多酚類化合物」有關，這類植化素不受去咖啡因處理影響，在低咖啡因咖啡中同樣存在，可能透過腸道菌群影響大腦的記憶相關迴路。韋恩提及，研究顯示，含咖啡因咖啡的優勢，則落在另一個面向。喝含咖啡因咖啡的受試者，在降低焦慮感、提升專注力與警覺性上的效果更明顯，同時也與較低的發炎指標相關。

研究的主要作者 John Cryan 教授指出，咖啡是一種成分複雜的飲食因子，同時透過腸道菌群、代謝途徑與神經訊號等不同路徑影響身體，含咖啡因與低咖啡因咖啡的作用互補而非互相取代。對於因咖啡因敏感而改喝低咖啡因咖啡的人來說，這項研究的結果指出，在情緒穩定與認知保護方面，低咖啡因咖啡仍然有其作用。

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